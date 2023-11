X-Men: Noturno tem origem recontada com comovente revelação de sua mãe, Mística

A história de um dos heróis mais icônicos e amados do X-Men, o Noturno, vai ganhar uma reformulação envolvendo o nascimento e origem do personagem. Uma prévia da trama conta uma trágica revelação sobre o dia em que Kurt Wagner nasceu. Aviso: contém spoilers de X-Men Blue: Origins #1

Em uma prévia de X-Men Blue: Origins #1, com lançamento previsto para esta semana, uma trama derivada da atual fase de Noturno em Uncanny Spider-Man, que mostra Kurt operando como um herói em conjunto com o Homem-Aranha, em Nova York, enquanto luta contra as forças da organização antimutante Orchis.

Durante um breve momento, Kurt e sua mãe, Raven Darkhölme, a Mística, revivem a história do nascimento do personagem na Baviera, contada pela primeira vez em 2003, em Uncanny X-Men #428.

Relação de Mística e Noturno

O evento atual ganha uma carga emocional envolvente, uma vez que uma lembrança acidental mostra que Mística realmente amava Noturno ao segurá-lo pela primeira vez.

Na história de origem anterior, é revelado que Noturno é filho biológico de Mística e Azazel. Em 2003, a história contou que Raven foi seduzida por Azazel enquanto fingia ser humana e era casada com o Barão Wagner, o que revelou sua forma mutante.

Mística foi expulsa da cidade por uma multidão e teria jogado kurt de um penhasco, momento em que ele se teletransportou.

A prévia atual revela que Mística pode ter tido alguma influência externa ao comentar que "tudo ficou turvo" após o nascimento de Kurt, o que sugere que ela pode ter sido "enfeitiçada" para agir de tal forma contra o filho e ter "deletado" os sentimentos por ele.

Aparentemente, Noturno sempre foi amado pela mãe e foi abandonado, sim, mas não por vontade própria dela.

