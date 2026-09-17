Wanessa Camargo revela crise financeira e afastamento de amigos após expulsão do 'BBB'

Wanessa Camargo revelou que passou por uma crise financeira após ser expulsa do Big Brother Brasil 24. À época, ela foi tirada da casa por dar um tapa na perna de Davi Brito.

"Eu estava cancelada. As pessoas não entendiam, não queriam me ouvir, não me chamavam. Poucos amigos me deram a mão", comentou em entrevista ao podcast RivoTalks. "Fiquei sem fazer renda. Meu custo continuou aqui alto e, de repente, eu tive que fazer assim diminuir. E taca-lhe empréstimo."

A cantora comentou o reality e disse ter acreditado que aquilo poderia mostrar ao público a realidade sobre quem é: "Fui para um lugar que eu não precisava e me ferrei financeiramente, acontece com muita gente, porque você para de trabalhar. Se você for olhar pelo lado prático, tiveram vários pontos negativos".

"Sou uma pessoa de olhar a vida de outra forma. A força interna que eu ganhei no pós para lidar com as dores, para lidar com a opinião pública, para lidar com o julgamento", completou. "Eu fiquei muito mais preparada para o que vai vir. Retomei minha força, separei o joio do trigo das minhas relações, de quem está comigo e de quem não está comigo, isso foi muito nítido."

Ao falar sobre a expulsão, a artista refletiu sobre o afastamento de seus amigos e como aquilo a impactou. A cantora ainda relembrou como foram poucos os que permaneceram ao seu lado: "Não teve um que levantou o dedo, fora do âmbito familiar e meu ex-namorado. Algumas pessoas levantaram minha bandeira e defenderam. Foram poucas".

"Seguiram a manada da lacração. Isso dói pra caramba", completou, sobre pessoas que ela acreditava serem suas amigas, mas viraram as costas. "Tiveram pessoas que perguntei: Você me conhece há 20 e poucos anos e está dizendo que sou isso. Mas você já viu na vida fora de lá?. Ele: Não, mas lá você foi. Não condiz, está falando pelo recorte que viu."