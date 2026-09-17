Musical sobre Djavan chega a Belém com apresentações no Theatro da Paz

Depois de passar por São Luís, Campinas e Salvador, o espetáculo-homenagem “Djavan - O Musical: Vidas pra Cantar” chega a Belém nos dias 28 e 29 de novembro. As apresentações serão realizadas no Theatro da Paz, no sábado, às 16h, e no domingo, às 20h. Os ingressos estão à venda pelo Ticket Fácil.

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Já o próprio Djavan estará na capital paraense um mês antes, em 24 de outubro para a turnê comemorativa “Djavanear 50 anos - Só Sucessos”.

No palco

Com cerca de duas horas de duração, o musical reúne sucessos como “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Meu Bem Querer”, “Correnteza” e “Luanda”. Djavan é interpretado pelo ator Raphael Elias, que vive diferentes fases da vida do artista.

O elenco também representa personagens da trajetória do cantor, entre familiares e outros nomes da música brasileira. A direção musical é assinada por João Viana, filho de Djavan, e Fernando Nunes.

Turnê

Idealizado por Gustavo Nunes, com direção artística de João Fonseca e texto de Patrícia Andrade e Rodrigo França, o espetáculo já teve temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo e passou por cidades como Curitiba, Fortaleza, Maceió, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia, Recife e João Pessoa.

A montagem recebeu o Prêmio Arcanjo de Cultura na categoria Teatro Musical Brasileiro e foi indicada ao Prêmio Shell de Teatro e ao Prêmio APTR.