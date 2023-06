Wanessa Camargo confirma que foi convocada para o BBB: 'Ainda bem que eu não fui'

Wanessa Camargo confirmou em entrevista ao "The Noite", com Danilo Gentili, que foi convidada para o "Big Brother Brasil", da TV Globo. A cantora poderia estar ao lado de Arthur Aguiar, Jade Picon e Pedro Scooby, na edição de 2022, quando foi chamada pelo diretor.

Na época, a artista disse que “não tive apoio de ninguém. Todo mundo: ‘não vai, não vai’. Estava querendo movimentar minha vida, sou competitiva, queria ver como eram as provas, gosto de me jogar em coisas que mudam totalmente", contou.

De acordo com a cantora, a decisão de recusar o convite para o BBB veio devido ao momento vivido por ela, que poderia ser apontada com vilã da atração. "Aquele momento eu estava na minha vida muito jogando tudo com a barriga e sem saber que rumo você vai. Estava meio vegetal. Não fui e acabei em outro movimento de mudança. Hoje, vejo que ainda bem que eu não fui. Ou teria saído muito legal ou como uma vilã danada”, afirmou.

A cantora está vivendo uma nova fase em seu romance com o ator Dado Dolabella, com quem já viveu uma história de amor no passado. No último Dia dos Namorados, a cantora se declarou para o amado através do Instagram:

VEJA MAIS