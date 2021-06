Vicente Cecim tem quadro agravado pela Covid-19

Virginia Cecim, filha do escritor paraense Vicente Cecim, usou as redes sociais, na noite de terça-feira (8), para falar do estado de saúde do pai, que está com Covid-19. Na postagem ela relata que o escritor deu entrada no Hospital Ophyr Loyola, na quinta-feira passada, mas o quadro dele se agravou e foi preciso fazer ventilação mecânica.

Vicente Cecim também é um paciente que trata de um câncer, mas a família se sente esperançosa e pede orações pela recuperação do escritor.

O escritor é autor de mais de 15 obras literárias e seu último livro foi lançado no ano passado, "Viagem de Andara", que reúne 18 livros em 1.238 páginas, incluindo três obras inéditas da saga.

A literatura de Vicente Franz Cecim é multifacetada como a sua origem. Marcada pela presença da natureza,a presença de elementos da Amazônia. O autor chama de livros visíveis os livros que escreve, mas os reúne na obra imaginária Viagem a Andara oO livro invisível, que não escreve e só existe na alusão de um título.

Segundo Cecim, Andara é literatura fantasma. E à medida que sua obra se faz e desfaz, ela contamina a própria noção de realidade, interrogando o que se oculta sob a aparência do mundo.O escritor fez um apelo à insurreição da Amazônia em seu Manifesto Curau, lançado durante o Congresso da SBPC - Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, de 1983, realizado em Belém.