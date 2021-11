Universidade Federal do Pará dá inicio ao ano de celebração do Centenário de José Saramago

Para iniciar oficialmente as comemorações do centenário de nascimento de um dos maiores escritores de Língua Portuguesa, agraciado com o Prêmio Nobel de Literatura: José Saramago, a Universidade Federal do Pará (UFPA), através do reitor Emmanuel Zagury Tourinho anunciou as programações especiais do “Ano Saramago”. As celebrações da Universidade integram a programação oficial da Fundação José Saramago, que prevê uma série de eventos especiais em homenagem ao autor e a sua obra.

Segundo o reitor, todas as ações e atividades realizadas são integradas e apoiadas pela Fundação José Saramago. “A nossa programação, além de ter esse apoio, também tem a participação da Embaixada de Portugal no Brasil, do Vice-Consulado de Portugal em Belém, da cátedra do Instituto Camões e da Prefeitura de Belém. O que estamos organizando começa hoje. Há uma programação simultânea em vários lugares do país, que é a leitura de um conto infantil do Saramago, denominado “A maior flor do mundo” nas escolas de educação básica. Para isso, contamos com parcerias fortes e imprescindíveis. Queria deixar nosso agradecimento a todos os nossos parceiros por nos ajudarmos nessa mobilização”, destacou.

Além de constituir uma evocação do escritor, a leitura também procura motivar os jovens para o aperfeiçoamento da língua, a compreensão da narrativa e o questionamento e diálogo sobre nós próprios, a sociedade e o meio ambiente.

Tourinho continua reforçando a importância da programação nesse momento. “As ações têm um valor especial para a UFPA, pois estamos vivendo tempos muito difíceis, tempos, usando a expressão do Saramago de uma “cegueira” enorme. Tempos em que o conhecimento, pensamento crítico, a ciência e as artes estão sofrendo duros ataques, e para nós é importante que em uma conjuntura como essa, nós tenhamos o entusiasmo e a motivação para ir na contramão dessa onda. E assim celebrar a nossa capacidade de construir visões mais sólidas, mais instigantes da nossa vida e sociedade, que nos ajudam na tarefa de trabalhar continuamente pela construção de um mundo melhor para todas as pessoas. É uma grande alegria fazer essa programação, principalmente com tantos apoios especiais. O grande propósito de celebrar José Saramago é celebrar a vida, a capacidade humana das sociedades se reinventarem, pensarem criticamente sobre o que temos feito e construírem um futuro diferente, sobretudo um futuro que garanta uma vida digna para todos”, ressaltou o reitor.

Além da programação que ocorreu nas escolas públicas, em agosto de 2022 será realizado um Colóquio Internacional “José Saramago: Palavra, pensamento e ação”, com a curadoria dos professores doutores Simone Neno, Germana Sales e Carlos Reis. Além da presença confirmada de Luís Faros Ramos (embaixador de Portugal), Pilar del Rio (Presidente da Fundação José Saramago) e Carlos Reis (professor catedrático da Universidade de Coimbra), que também fará parte da curadoria. Na ocasião será publicado um livro em homenagem ao grande escritor português denominado “O homem mais sábio”, editado pela própria UFPA.

Para encerrar as programações do “Ano Saramago” com chave de ouro, haverá um concerto no Theatro da Paz, no dia 16 de novembro de 2022, data do aniversário do escritor, celebrado pela Orquestra Sinfônica Altino Pimenta, da escola de música da UFPA, pelo regente Miguel Campos Neto. “Aproveito para convidar a todos a acompanharem as programações desse ano tão significativo. É de uma felicidade e prazer enorme poder fechar essa comemoração com a nossa orquestra. Tenho certeza que será inesquecível”, afirmou o maestro.