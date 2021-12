Uma celebração à poética de cores por Rose Maiorana

A noite de quarta-feira foi marcada pelas cores e formas vibrantes que representam a identidade artística de Rose Maiorana. A vernissage da exposição “Explosão de Cores”, que ocupa o hall de entrada da sede de O Liberal, recebeu uma série de artistas, amigos e admiradores, que celebraram juntos a primeira mostra individual da artista.

Contente em finalmente poder compartilhar com o mundo um pouco de seu trabalho, uma relação com a pintura que caminha junto a vida, Rose comemora o fato de sua primeira exposição ocupar também o local de seu trabalho. “Fazer a exposição aqui dentro do jornal, sabendo que o papai está aqui dentro com a gente, é muito muito importante”, comemora a artista, que também relembra o papel importante que a relação com a arte teve em sua trajetória.

“É um sonho realizado, porque há anos eu queria fazer uma exposição, mas a gente nunca tem tempo, porque vem primeiro o trabalho. A pintura não é lazer para mim, é uma profissão já, porque eu tenho aulas, tenho cursos”, conta Rose, que carrega em seu trabalho também as influências das escolas que teve, como o contato com o artista visual Marinaldo Santos, seu professor e amigo a cerca de 18 anos. Na exposição, a identidade artística de Rose é apresentada de forma cronológica, expressando também suas diferentes experimentações, como ela mesma conta.

“Tenho minha fase colorida, que eu gosto de vida, que graças a Deus não sou uma pessoa mal-humorada, eu gosto das coisas para cima. Então tenho minha ‘fase Marinaldo’, tenho minha fase pandemia, e agora estou com outra fase, que estou pintando com pigmentos”, explica Rose.

Marinaldo Santos esteve presente na vernissage, para celebrar a exposição da aluna e amiga. “Já trabalho há uns anos com a Rose, e nesse tempo todo assim venho acompanhando uma evolução dela. Até mesmo porque ela é uma pessoa muito disciplinada, e isso de certa forma contribui muito até para esse estágio que ela chegou”, observa o artista. “Fico muito feliz dela estar mostrando realmente esse resultado desse trabalho ao longo desse tempo todo”, completa.

O evento também foi prestigiado pela família de Rose. Rosângela Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal, disse estar muito feliz com a conquista da irmã. “Ficamos felizes dela realizar esse sonho, que é o da primeira exposição. Por muito tempo, Rose já exerce esse dom de pintar, mas nunca tinha feito uma exposição em função de outras prioridades que elegeu na vida dela. Então, agora estamos super felizes, e também porque vamos aproveitar esse espaço para divulgar novos artistas; algo que era muito incentivado pelo nosso pai através do Arte Pará”, destacou Rosângela.

O irmão, Ronaldo Maiorana, presidente executivo do Grupo Liberal, também celebra a conquista de Rose. “Fico muito feliz, porque a pintura, além dela gostar bastante, é uma simbiose, uma terapia entre ela, a tinta e o quadro. Então fico muito feliz, pois faz bem para ela, e faz bem também para os olhos de quem vê”, destaca.

Ronaldo também ressalta as portas que são abertas com a galeria, inaugurada com a exposição de Rose. “Esse espaço, da entrada o jornal O Liberal, é um espaço eclético e ecumênico, tem missa domingo, novena às terças, a Assembleia de Deus também usa; e agora vamos usar também essa área para artistas que estejam começando na carreira. Então ficamos muito felizes com isso”, revela.

Petchó Silveira, artista que também prestigiou a vernissage de “Explosão de Cores”, celebra o novo espaço para as artes na capital, e também elogia a entrada de Rose no circuito comercial das artes. “É um trabalho muito bom, e isso é bom para o mercado, movimentar com mais artistas, se introduzindo no meio da arte paraense. É interessante isso”, analisa.

Vânia Leal, curadora educacional do Arte Pará 2021, também esteve presente na vernissage. Amiga de Rose, ela também comemora a exposição. “A Rose tem muita liberdade. Ela diz que encontrou liberdade, e ela sempre gostou de pintar. Um período da vida, ela teve que parar para trabalhar no jornal, mas disse que nunca deixou de pintar. Ela teve grandes mestres, passou por muitas escolas, experimentou muitas linguagens. E aí a Rose encontra mesmo a pegada dela, o que chamamos de poética do artista. Ela convive com o Marinaldo, pinta junto com ele, ela gosta do Pop, mas consegue chegar na poética dela, e acho que isso é o bom do artista”, considera Vânia.

A mostra “Explosão de Cores” fica aberta ao público em geral a partir desta quinta-feira, 2 de dezembro, e pode ser visitada até o dia 20 de dezembro, sempre das 13h às 18h. A galeria fica no hall de entrada da sede do Jornal O Liberal (Av. Romulo Maiorana, 2473). A entrada é franca.