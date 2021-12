Um mês sem Marília Mendonça: cantora bate recordes e metas impressionantes na música

A cantora Marília Mendonça, fenômeno do sertanejo e da música brasileira em geral, estava no auge quando faleceu em um acidente aéreo, em Minas Gerais. Marília se consagrou como um dos grandes nomes em composição, construiu um legado incrível e quebrou diversos recordes.

Compositora das letras para faixas de diversos artistas de sucesso, como Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Henrique & Juliano, Jorge& Mateus e muitos outros. Marília atingiu repercussão nacional após o single"Infiel," que chegou ao topo das paradas e dominou as rádios brasileiras, assim como o disco Marília Mendonça: Ao Vivo (2016). Poucos anos depois, em 2019 e 2020, a cantora sertaneja foi a artista mais ouvida nas plataformas de streaming musical Spotify, Deezer e Youtube no Brasil. Nesta última, Marília foi dona do clipe mais assistido no último ano: "Bem pior que eu" tem 527 milhões de visualizações — todos os vídeos compilados têm 14 bilhões de streams, número que a coloca na 13ª posição no ranking mundial. Na pandemia, a live da artista também foi a mais popular e mais vista da história do Youtube, com 3,3 milhões de acessos simultâneos.

Nas redes sociais, a cantora eternizada por cantar sobre amor, sofrência e términos também era um fenômeno, segundo o Metrópole: acumulou 40 milhões de seguidores no Instagram, 15 milhões no Facebook, 7,8 milhões no Twitter e cinco milhões no TikTok, onde encantava com os vídeos cômicos.

Marília ganhou o prêmio Melhores do Ano do programa DomingãodoFaustão quando ainda lutava pelo reconhecimento nacional, e em 2018, levou o Prêmio Prêmio Multishow de Música, na categoria Melhor Show, de acordo com o jornal O Globo — em 2021, foi eleita Cantora do Ano pela mesma premiação. Por último, mas não menos importante, também recebeu um Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja em 2019, pelo disco "Todos os cantos", que vendeu 240 mil cópias.