Última canção de Dolly Parton está guardada em uma cápsula do tempo desde 2015

Dolly Parton deixou uma última música gravada, mas o público ainda terá de esperar para ouvi-la. My Place in History é o nome da canção, que foi colocada pela cantora em uma cápsula do tempo enterrada em 2015 e só deverá ser revelada em 2046, ano em que ela completaria 100 anos. A artista morreu aos 80 anos, na última terça-feira, 25.

A música foi guardada dentro de uma caixa de castanheiro enterrada sob o Dollywood DreamMore Resort and Spa, junto com cópias físicas em fita cassete e CD e os respectivos aparelhos para reproduzi-las. As informações foram publicadas pela Variety.

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Dentro da caixa, uma placa traz a instrução para que seja aberta apenas em 19 de janeiro de 2046, data do centenário de Dolly. Segundo o texto, My Place in History foi escrita pela cantora para ser lançada como sua última obra e apenas ela conheceria a melodia e o conteúdo da composição até a abertura da cápsula.

Dolly falou sobre a música em 2022, durante participação no programa The Kelly Clarkson Show. Na ocasião, confirmou que a faixa existia e admitiu a possibilidade de não estar presente quando a caixa fosse aberta. A cantora chegou a brincar com a ideia de que a gravação poderia se deteriorar antes de 2046 e, assim, nunca ser ouvida.

A artista disse ainda que considerava a composição uma boa música e que valeria a pena desenterrá-la no futuro. "É uma música realmente boa", afirmou na época.