Theatro da Paz apresenta 'Depois da Chuva', uma homenagem à história da cidade de Belém

As pontas de ballet dominam o palco do Theatro da Paz neste fim de semana. A casa de espetáculos recebe mais uma edição de “Depois da Chuva”, promovido pelo Centro de Dança Ana Unger. No palco, 40 bailarinos da Cia Ana Unger e mais de 200 alunos realizam uma homenagem à história da cidade de Belém com cenários digitais de animações 3D e efeitos que interagem com os bailarinos em cena. Neste sábado, 11, o espetáculo será apresentado às 20 horas, e no domingo, 12, às 19 horas.

“Buscamos fazer um recorte histórico e reviver o cenário das lutas travadas entre os índios tupinambás e os colonizadores, o movimento popular da Cabanagem, a fé e religiosidade do povo”, resume a bailarina, diretora-geral e roteirista Ana Unger. O espetáculo também evidencia os compositores paraense, como Waldemar Henrique, Wilson Fonseca, Luiz Pardal e Salomão Habib, e os imigrantes que contribuíram com o desenvolvimento da capital paraense, como os judeus, árabes, portugueses e japoneses.

O ensaio geral de “Depois da Chuva” foi realizado na última sexta-feira, 10, diante de uma plateia de alunos da rede pública municipal de Belém. Eduarda Cristina, de 9 anos, foi uma das espectadoras do espetáculo. “Foi muito legal. Eu gosto de ballet”, contou ela, que sonha em ser bailarina quando crescer. Já Ágata Sofia Almeida, de 7 anos, nunca tinha assistido a um espetáculo de ballet e ficou encantada ao ver os bailarinos de perto.

A secretária municipal de Educação, Márcia Bittencourt, também prestigiou o ensaio: “Esse é o momento em que os alunos da escola pública têm a oportunidade de acessar a arte erudita, de frequentar o Theatro da Paz, um lugar que dificilmente elas têm acesso. O objetivo é democratizar a arte. A educação só é completa, integral, através da arte e da cultura”, destacou.

“Esperamos que as crianças que vieram assistir o nosso espetáculo se inspirem nesses bailarinos e daí surjam novos talentos, mas também conheçam os nossos artistas e a história da nossa cidade de Belém”, observa Ana Unger.

Em “Depois da Chuva”, o bailarino Tiago Assis interpreta o “Senhor do Tempo”, que conduz o espetáculo por cenas que retratam a história de Belém. Ele costura os atos junto com as personagens da “menina”, da bailarina Bruna Pôjo, e “Amanacy”, a mãe chuva, da bailarina Dayane Dourado.

Com 16 anos dedicados à dança, Tiago acredita que está ajudando a inspirar outras crianças a dançar. “O espetáculo tem uma importância cultural e também, dentro da escola, por contar a história de Belém e por conta dos bailarinos. Eu comecei a dançar ao assistir a um espetáculo de dança. O espetáculo motiva as pessoas”, destaca.

Já Dayane Dourado, descreve que a chuva mostra à menina que ela não precisa sentir medo desse fenômeno natural. “Acredito que todo mundo que vier assistir, vai sair daqui muito feliz porque o espetáculo foi muito estudado para todo mundo conhecer a fundo a história de Belém e conhecer um pouco do ballet de repertório”, ressalta.

Outros bailarinos solistas são Gilza Miranda, Yasmin Souza, Arthur Furtado, Alan Araújo, Paulo Cezár Moraes, Noêmia Tavares e Gabriela Freitas. A cenografia digital é de Roberta Carvalho e Roberto Eliasquevici e o vídeo mapping de VJ Lobo

“’Depois da Chuva’ é uma celebração à vida depois de tudo que nós enfrentamos com a pandemia, mas, principalmente, é a nossa declaração de amor por Belém”, afirma Ana Unger.

O espetáculo é patrocinado pela Prefeitura de Belém.