'The Voice Brasil': Confira filtro que lança desafio musical

A nona temporada do “The Voice Brasil” começa com desafios para os participantes do reality e para quem está em casa, com o novo filtro no Instagram que propõe que o internauta “Cante Uma Música com a Palavra”.

O filtro funciona com reconhecimento facial e leva o usuário ao palco do “The Voice”, com um microfone e uma caixa com diversas palavras que devem estar na letra da música. Basta tocar na tela para escolher a palavra aleatória e gravar um vídeo cantando. Além do instagram, o filtro funciona também no Facebook.

Como usar?

Passo 1: Abra a página do “The Voice Brasil” no Instagram.

Passo 2: Clique no ícone do rostinho sorrindo, abaixo dos destaques dos Stories. Lá ficam os filtros.

Passo 3: Selecione o vídeo “No Palco”. Esse é o filtro.

Passo 4: Clique em “Experimentar” e entre na brincadeira.