Tela Quente: Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (10/04)

A Tela Quente de hoje, segunda-feira (10/04) transmitirá o filme americano ‘O Dia do Atentado’ às 23h45, após o Big Brother Brasil 23. A história acompanha a investigação do atentado cometido na Maratona de Boston, em 2013, e conta com a participação de Mark Wahlberg, Kevin Bacon e Alex Wolff.

Qual a sinopse de ‘O Dia do Atentado’?

Após o atentado da Maratona de Boston, em 2013, o sargento de polícia Tommy Saunders, o agente especial da FBI Richard Deslauriers e o comissário Ed Davis entram em uma longa busca pelos responsáveis da tragédia.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)