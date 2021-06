Tata Werneck compartilha vídeo de Paulo Gustavo: 'Eu amei a vida'

Amigos e fãs de Paulo Gustavo estão compartilhando homenagens após um mês do falecimento do ator, vítima da covid-19. Um dos vídeos que mostram o alto-astral do humorista foi compartilhado por Tata Werneck, uma das melhores amigas de Paulo. Ela publicou em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira (4).

Nas imagens, Paulo aparece interpretando vários personagens. Um deles, o último, dá um show de gratidão. “Eu queria dizer para quem achar esse vídeo que eu amei a vida, por exemplo, que eu adorei conhecer vocês, que eu adorei tudo o que eu fiz na minha vida, não me arrependo de nada. Porque às vezes eu estou em um lugar aqui e agora melhor do que o seu que achou a fita. Você não sabe”, se divertiu.

Tata disse na legenda do post que se emocionou com as imagens. “Esse final aqui. Me emocionou demais. Paulo Gustavo, eu te amo muito!”, escreveu a humorista.