Tarot do dia 31/12 destaca o equilíbrio emocional e generosidade no réveillon

O tarot do dia desta sexta-feira (31), é iluminado pela carta Rei de Copas. O arcano traz a energia geral da figura masculina com equilíbrio emocional e generosidade. Momento de troca de empatia, escuta e apoio emocional entre família e amigos. Energia da virada de ano chega para ampliar o amor no autocuidado e cuidado do próximo. Momento de confraternizar, agradecer pelas conquistas do ano e trocar apoios nos desafios que virão.

Carreira: o arcano revela que a harmonia nas relações podem favorecer negociações, parcerias e conquistas de planos de carreira com o apoio de líderes. Para quem busca um emprego, pode contar com a ajuda de amigos influentes em indicações e entrevistas.

Carta Rei de Copas (Alynne Cid/O Liberal)

Amor: a carta indica momentos de harmonia, maturidade e profundidade amorosa ao casal. Para os solteiros, há chances de chegada de um amor maduro, romântico e leal ou o fortalecimento de amizades profundas. A harmonia familiar também se fortalece.

Saúde: o arcano pede autoaceitação e autocuidado, favorecendo o bem-estar. Espiritualmente, há forte intuição e abertura para a prática de solidariedade para quem precisa de apoio emocional e conselhos. Pergunte-se: como usufruir de minha sabedoria e amorosidade em minhas relações?

A carta Rei de Copas reforça os signos da água: Câncer, Escorpião e Peixes. O foco no chakra cardíaco (sistema respiratório, amor, perdão), e o uso da cor rosa ou verde, assim como a canela (essência, incenso ou chá), reforçam o transbordar de emoções para o dia.