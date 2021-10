Tarot do dia 06/10 reforça a importância da intuição diante de medos e ilusões

O tarot do dia desta quarta-feira (6), é iluminado pela carta A Lua. O arcano reforça a importância da intuição diante de medos e ilusões. O momento requer cautela e paciência na tomada de decisões, além de se evitar conclusões precipitadas em determinados assuntos. Algumas pessoas podem estar com a sensibilidade aflorada e receber algumas revelações.

Carreira: o arcano alerta para que haja clareza na comunicação para se evitar mal-entendidos e fofocas. Momento favorável para o exercício da criatividade. Para quem busca emprego, é importante se informar bem sobre eventuais propostas.

A Lua (Alynne Cid/O Liberal.com)

Amor: a carta pede reforço na comunicação franca entre casais, para reduzir sentimentos de inseguranças. Para os solteiros, alerta para ilusões e segredos na paquera.

Saúde: o arcano foca na saúde reprodutiva feminina ou hormonal, além da necessidade de cuidar de gatilhos de ansiedade e insônia. Espiritualmente, a energia é de valorização da intuição (o tarot vai bem para praticar essa perceção), fé e mensagens que podem vir através de sonhos. Pergunte-se: como ativar a minha intuição e perceber a realidade da melhor e mais elevada maneira?

A carta A Lua reforça as emoções profundas e intensas do signo de Peixes, além dos signos do elemento água (Câncer e Escorpião). O foco no chakra frontal (visão, percepção, intuição), e o uso da cor índigo, assim como a lavanda e o alecrim (essência, incenso ou chá), reforçam o equilíbrio mental e a intuição.