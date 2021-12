Tapajazz agora é patrimônio cultural paraense

O Tapajazz acaba de se tornar Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará, uma conquista regada a muito suor e dedicação. A notícia chega logo após a realização da 9ª edição do festival, em Alter do Chão, Santarém, que rendeu um grande Tributo ao violonista Sebastião Tapajós, patrono desta iniciativa e que nos deixou em 2 de outubro, mas que marcou presença com sua música!

“É uma vitória que não é só minha, mas de todos os paraenses, por terem um festival potente com edições anuais, feito por uma equipe comprometida. Agradeço aos que vestem essa camisa, a equipe técnica, os artistas e os patrocinadores que acreditam na iniciativa”, disse o produtor Guilherme Taré, ao receber a notícia publicada no Diário Oficial do Estado, onde está a sanção do Governador Helder Barbalho.

O Tapajazz é um acontecimento, por receber artistas grandiosos, realizar atividades culturais e formativas, além de entretenimento à população. Há dois anos que Belém também recebe uma mostra especial, que já ganhou o palco do Teatro Waldemar Henrique, em 2020, e o do Teatro Margarida Schivasappa do Centur, em agosto de 2021. A magia, porém, é maior à beira do Tapajós, em Alter do Chão, lugar de beleza turística que tem despertado o interesse das pessoas em todo o país e também do exterior.

No ano passado, a população de Santarém ficou privada da edição ao ar livre, mas pôde acompanhar as apresentações da capital, pela Internet. É que com a Pandemia, todas as edições do festival passaram a ser transmitidas pelo canal de Youtube do Tapajazz, e ficam ali disponíveis para quem e quando quiser, acessar shows como de Armandinho Macedo, Badi Assad, Amazônia Jazz Band, Márcio Jardim, Arismar do Espírito Santo, Ney Conceição, Andreson Dourado, só para citar algumas das atrações que estiveram recentemente em Alter do Chão, na 9ª edição.

Também já passaram por lá, estrelas renomadas do jazz nacional, como Hermeto Paschoal, Hamilton de Holanda, Toninho Horta e Yamandu Costa, além de grandes nomes da música paraense, como o patrono o violonista e compositor Sebastião Tapajós, que nos deixou no dia 2 de novembro, mas que permanecerá sempre junto com sua música.