'Tambor e Beat': Jeff Moraes faz show na Feira do Açaí e lança DVD

A sonoridade Afro Amazônica de Jeff Moraes ocupa a Feira do Açaí, no complexo do Ver-o-Peso com o show de lançamento do DVD "Tambor e Beat", nesta sexta-feira, 30, a partir das 21h. O evento também tem participações especiais das bandas: Afoxé Axé Dudu, Samba Fé no Batuque, Carimbó de Icoaraci, além de DJ Jack Sainha e mestre Nego Ray. O Show estará disponível no Youtube do cantor e tem oito faixas conhecidas pelo público, além de participações.

A expectativa é grande, segundo Jeff Moraes, para o lançamento. O artista acredita que está fazendo o caminho de volta, pois também veio das batucadas que acontecem na Feira e nesse contexto tem artistas em quem se inspira. "Comecei a minha história nas batucadas, nas ocupações culturais da cidade na praça da República, no mercado de São Brás, na própria Feira do Açaí, onde eu entendi a minha conexão com a minha ancestralidade Amazônica, foi cantando na rua, estando ao lado do tambor e muito perto do público. Eu acho que na rua a gente se torna uma única voz, um corpo único fazendo arte e fazendo daquele espaço um espaço de cultura Amazônica", disse.

Para Jeff o lançamento do DVD é um novo passo em sua carreira, mas também a celebração de voltar a fazer arte, após ser atravessado por uma pandemia. "Agora poder voltar a trabalhar até perto do público e lançar um produto audiovisual, eu acho que é o que o mercado pede. Eu como artista independente lançar esse DVD só foi possível com a ajuda de muitos parceiros, junção de muita gente que acredita no meu trabalho e isso me deixa muito feliz. Porque eu tenho um chão muito firme onde eu posso pisar pra fazer arte aqui na Amazônia", comentou.

Influências e ancestralidade Afro-Amazônica

Jeff Moraes se considera um artista multimídia afroamazônida. A cultura pop, afro afeto, Amazônia e ancestralidade são temáticas que estão presentes em sua produção musical, ao longo dos seus 10 anos de carreira. "Carimbó, Lundu, Marabaixo, estão muito presentes dentro da minha sonoridade e nomes como mestre Nego Raiz de Icoaraci, o Carimbó da região do Salgado, os mestres da cultura popular, a própria Dona Onete é uma influência pra mim. E todos esses grandes nomes da nossa cultura e da nossa música se juntam com a música contemporânea brasileira, com a música pop, com instrumentos da música eletrônica e foi assim inclusive que nasceu a essência desse disco, a mistura de tambores de com a música eletrônica e guitarradas", ponderou.

Ele explica que "Tambor e Beat" vem dessa junção de três tambores: o curimbó, tambor Amazônico e que significa "oco que ecoa"; Timbal, tambor baiano de couro sintético e o Djembê, que é um tambor africano de Guiné-Bissau. "Tem essa conexão de África, Bahia, Amazônia. Esses três pontos me conectam e me influenciam também musicalmente. Junto com uma levada de guitarra, uma guitarrada muito sonora que é muito muito presente na nossa musicalidade. Aí vem o beats eletrônicos, que nos conectam com a música pop, também é uma música pop amazônica", declarou.

Jeff gosta de ressaltar que ele não protagoniza o movimento na Feira, que antes dele há 30 anos tem outros nomes fazendo roda de tambores e que merecem destaque. Por isso, também escolheu o lugar, para dar visibilidade. "É um espaço que infelizmente é tido como cultura de borda, como marginal, por muita gente. É uma forma inclusive de ressignificar. Se hoje eu posso ocupar a Feira do Açaí é porque nomes como Afoxé Axé Dudu vieram antes de mim, Mestre Jimmy, Ronaldo Curuperé e outros diversos grandes nomes da nossa cultura que pra mim também servem como base e que não tem o devido reconhecimento estiveram naquele lugar. Então o que eu estou fazendo é dando continuidade pra um trabalho que começou há mais de trinta anos", finalizou.

"Eu tenho certeza que todo mundo vai se emocionar muito e vamos fazer um show incrível, encerrando a noite", concluiu reforçando o convite ao público paraense.

Serviço - Lançamento do DVD Tambor e Beat no Youtube

Evento: Show do Lançamento do DVD no Tambor e Beat

Data: 30/09, sexta-feira

Horário: 21h

Local: Feira do Açaí

Mais informações: Canal do Youtube: https://www.youtube.com/c/JeffMoraes / Spotify: Jeff Moraes / Instagram: @jeffmoraes.oficial / Fanpage: Jeff Moraes - AfroAmazônia