"Sonoridades" faz homenagem a Mestre Verequete com música e palestra

A Fundação Cultural do Pará promove, nesta quinta-feira (26), às 16h, o projeto Sonoridades, com palestra e apresentação musical em homenagem ao Mestre Verequete, com apresentação musical de Douglas Dias. O evento é gratuito e integra a agenda de comemorações pelos 150 anos da biblioteca.

Realizado pela primeira vez em 2019, em comemoração aos 32 anos da Fonoteca Satyro de Mello, o projeto tem como objetivo ampliar a divulgação e disponibilizar o acervo público da Fonoteca, difundindo a produção de músicos paraenses que utilizam a coleção do espaço para pesquisa.

Neste ano, o Sonoridades apresenta o tema “Verequete é rei! Verequete vive!”. A palestra será de Douglas Dias, e se destina a músicos, produtores, educadores e interessados no tema. A performance musical contará com as participações de Duda Souza e João da Hora.

A programação será transmitida ao vivo pelo Facebook da biblioteca e também receberá um público reduzido na Fonoteca: por causa da pandemia, só será permitida a permanência de seis pessoas no espaço.