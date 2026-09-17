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'Sino de Ouro': artista paraense Iris da Selva e o produtor Orsso lançam versão de Alceu Valença

A decisão de regravar "Sino de Ouro" surgiu da identificação de Iris da Selva com a poesia da composição e o universo musical de Alceu Valença

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O artista paraense Iris da Selva e o produtor francês Orsso lançarão, nesta sexta-feira, 18, uma nova versão da canção "Sino de Ouro", de Alceu Valença (Elisa Beatriz)

O artista paraense Iris da Selva e o produtor francês Orsso lançarão, nesta sexta-feira, 18, uma nova versão da canção "Sino de Ouro", de Alceu Valença. O single chegará às plataformas digitais, marcando um encontro entre a interpretação regional e a produção eletrônica internacional.

A nova leitura da canção aproxima diferentes referências da música brasileira, unindo a interpretação de Iris da Selva à produção eletrônica de Orsso. A fusão busca oferecer uma abordagem contemporânea à composição original.

A Escolha de "Sino de Ouro"

A decisão de regravar "Sino de Ouro" surgiu da identificação de Iris da Selva com a poesia da composição e o universo musical de Alceu Valença. O paraense considera a obra de Alceu fundamental para a música brasileira.

A atmosfera nostálgica, inerente à canção, é cuidadosamente mantida no novo arranjo. A produção de Orsso adiciona camadas eletrônicas e uma sonoridade própria, sem comprometer a essência da obra de Alceu Valença.

Ao escutar a versão de Orsso pela primeira vez, Iris da Selva reconheceu a melancolia e o caráter contemplativo presentes na composição original. A simplicidade harmônica da música também foi um fator que chamou sua atenção.

Para o artista paraense, a canção estimula a imaginação, permitindo visualizar e sentir diversas imagens a partir de sua letra. É uma experiência que convida à escuta atenta e à contemplação.

A Origem da Parceria

A colaboração entre Iris da Selva e Orsso tem suas raízes em uma ponte já existente com a cena musical internacional. Em 2021, Iris da Selva lançou o EP "Zelo", em parceria com o produtor irlandês Peter Power, que é amigo de Orsso.

Anos depois do lançamento de "Zelo", Iris da Selva publicou uma interpretação de uma composição de Silva Lins no Instagram. Orsso, ao encontrar o vídeo, entrou em contato com o artista paraense e propôs integrar sua voz ao seu próximo disco.

Este convite resultou na atual parceria, que une a identidade vocal e interpretativa de Iris da Selva, um artista paraense, à produção eletrônica de Orsso, um artista francês. O clássico de Alceu Valença serve como ponto de partida.

"Sino de Ouro" fará parte do próximo disco de Orsso e é lançado agora como single. A faixa apresenta ao público a primeira amostra dessa colaboração artística.

Sobre Orsso: Jean Dasso e seu Novo Álbum

Conhecido anteriormente como Yeahman, nome sob o qual percorria o mundo em busca de sons, Jean Dasso agora se apresenta como Orsso. Com este novo projeto, ele faz o movimento inverso, voltando-se para suas raízes.

Multi-instrumentista, programador e compositor, Orsso prepara seu novo álbum, "Capinera", com lançamento previsto para março de 2027. O trabalho sucede "Ostriconi", que obteve grande sucesso com mais de 40 milhões de reproduções no Spotify.

O foco de "Capinera" é a Córsega, local onde Orsso reside parte do ano. Foi na ilha que ele aprendeu a tocar a cetera, uma guitarra-mandola de dezesseis cordas tradicional, resgatada por luthiers do movimento Riacquistu. Este instrumento tornou-se o elemento central do álbum.

Embora os sintetizadores e as colaborações mediterrâneas continuem presentes em "Capinera", a sonoridade do álbum se aproxima de uma dimensão ritual ancestral, explorando novas texturas musicais.

Orsso foi selecionado para o Les Inouïs de Bourges em 2022 e ganhou destaque por uma sessão ao vivo no deserto da Jordânia para o Cercle, que alcançou 2 milhões de visualizações. Ele passou uma década em turnês globais e fundou seu próprio festival em Marselha, o Folks Festival, em 2024.

Além de sua carreira musical, Orsso também compõe para o audiovisual. Entre seus trabalhos estão um documentário premiado em festivais, "Les Sommets Libres", lançado em 2026, um podcast com milhões de reproduções ("Sauce Algérienne") e duas trilhas sonoras de filmes que serão lançadas em 2027.

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