Sigrid anuncia show no Brasil; veja quando e como comprar ingressos

Nesta terça-feira (20), a cantora norueguesa Sigrid anunciou aos fãs que virá ao Brasil em 2024. A artista vai se apresentar no dia 23 de maio deste ano, no Cine Joia, em São Paulo. Veja como comprar ingressos!



A cantora chega ao Brasil para uma única apresentação no dia 23 de maio, no Cine Joia, em São Paulo. A venda de ingressos começa no dia 23 de fevereiro, por meio do site da Eventim, às 10h, e às 11h na bilheteria oficial.

SERVIÇO

Data: 23 de maio de 2024

Abertura dos Portões: 19h

Horário: 21h

Local: Cine Joia

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade, São Paulo – SP, 01501-040

Classificação etária: Entrada e permanência de crianças/adolescentes de 05 a 15 anos de idade, acompanhados dos pais ou responsáveis. Não será permitida a entrada de crianças menores de 05 anos no evento.

Limite de ingressos por CPF: 4. Parcelamento em até 10x com juros no site. Não haverá parcelamento na bilheteria

Venda geral: 23/02 a partir das 10h no site, e das 11h na Bilheteria Oficial (mediante disponibilidade)

SETORES E PREÇOS

PISTA MEIA-ENTRADA: R$ 125

PISTA INTEIRA: R$ 250

Venda online: Eventim

BILHETERIA OFICIAL- sem cobrança de taxa de serviço

Local: Estádio do Morumbi – Estádio Cícero Pompeu de Toledo – Bilheteria 5 (próximo ao portão 15)

Endereço: Av. Giovanni Gronchi 1866 – Morumbi, São Paulo – SP

Público Geral: 23/02 a partir das 11h na Bilheteria Oficial (mediante disponibilidade)

Após essas datas: Terça a sábado, das 10h às 17h. Não há funcionamento aos domingos, feriados, dias de jogos e eventos.

A cantora tem feitos expressivos, com 1,47 bilhão de streams globais e 1 milhão de álbuns vendidos ao redor do planeta. Em 2018, ganhou o prêmio BBC Music Sound, que destaca os talentos mais promissores do ano – Adele e Sam Smith foram os vencedores anteriores, e o hino pop-dance “Strangers”, lançado em 2017, consolidou sua posição como a “voz” no pop-alternativo.