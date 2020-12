Sia usa meme brasileiro “Eu vivo no porão da Beyoncé”

Nesta quarta-feira (9), a cantora e compositora Sia ressuscitou o meme de que ela está presa no porão da Beyoncé, quando respondeu uma fã no twitter.

O meme foi criado em 2016 e se tornou popular após a série 'Disk Duny' mencionar que a cantora Beyoncé teria raptado a Sia para compor músicas para ela.

Quatro anos depois, Sia voltou a falar sobre a brincadeira quando respondia uma fã que respondia um comentário de um hater da cantora. "Você se sente poderoso no Twitter? Aposto que você mora em algum porão e a única coisa que te faz sentir digno é ser uma idiota no twitter", disse a admiradora da artista. E, então, Sia se envolveu na conversa e escreveu: "Eu vivo no porão da Beyoncé.", brincou a cantora.