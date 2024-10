Sextou de Círio: confira as programações culturais desta sexta-feira (11) em Belém

Chegou uma das sextas mais esperadas de outubro, o Sextou que antecede a trasladação e a grande procissão do Círio de Nazaré, neste domingo (13). Com uma programação repleta de atrações para todos os gostos, hoje (11) a cidade está movimentada. Por isso, fizemos um levantamento de alguns shows, festas e eventos para você se programar e prestigiar.

Começamos as programações desta sexta com o movimento popular artístico Auto do Círio. Com o tema “Bendita és Tu, Mãe Terra: Nossa Senhora de Todas as Lutas”, vários artistas da comunidade paraense dão vida ao cortejo, com concentração a partir das 19h na Praça do Carmo. O cortejo é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), que une a arte ao sagrado. Este ano, o tema revisita a preservação da terra e a celebração do sagrado feminino.

Criançada

O mês também é das crianças, e o Círio tem programações voltadas a elas. O projeto Planeta Liz no Círio de Nazaré, que ocorre no Anfiteatro da Estação das Docas, no bairro da Campina, gratuitamente a partir das 18h, promete levar música, brincadeiras e arte para as crianças e toda a família. O evento contará com a presença de Liah Soares, anfitriã do projeto, e dos atores Lorena Queiroz e Carlo Porto, que interpretaram pai e filha na novela Carinha de Anjo, além da turminha do Planeta Liz: Liz, Maninho e Corujita.

Ao ar livre

Para quem gosta de música, comidas típicas e uma vista iluminada ao ar livre, o Vila Círio Iluminado é uma ótima dica. O evento, que começou na segunda-feira (7) e vai até domingo (13), dia da grande procissão, ocorre hoje (11) de forma gratuita, na Praça Waldemar Henrique, das 18h às 23h. A programação conta com a presença da Associação Cultural e Desportiva Trilhas da Amazônia às 19h, Jeff Moraes às 20h, e Banda Samba’axé às 21h. Além dos shows, o evento oferece uma roda-gigante itinerante com acesso gratuito.

Brega

Brega é sempre uma opção nas noites de lazer dos paraenses. Hoje (11), a partir das 22h, o Restaurante Porto Ver-o-Rio terá o Show Especial de Círio, parte do Projeto Brega Pai D’Égua. O cantor e compositor Kim Marques, acompanhado pela Banda Sr. Maxixe, promete animar o #Sextou do Círio 2024. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (91) 98176-5774.

(Foto: Walder Wolf)

Samba

O Batucada dos Romeiros, evento promovido pelo Fé no Batuque, é uma opção para quem gosta de samba. Ocorre hoje (11), às 20h, na Praça Visconde do Rio Branco — em frente à Igreja das Mercês — e contará com a presença de Os Falsos do Carimbó, Olívia Melo e Diego Xavier. O Bailinho de Círio também acontece a partir das 20h, na Casa Apoena, com a cantora Sandrinha. A entrada custa a partir de 15 reais.

Rock

Para quem curte rock’n’roll e quer aproveitar o período festivo, o Rock da Nazica é a escolha certa. O evento, que ocorre hoje (11), contará com covers das bandas Deftones e System of a Down. As apresentações começam às 20h.