Sesc Santo Amaro exibe vídeos produzidos pelo Coletivo Casarão do Boneco

O Sesc Santo Amaro, de São Paulo lança um convite irrecusável para crianças maiores de 10 anos de todo o Brasil: Acompanhar pelas redes sociais a programação "Casarão conta: Lendas, Visagens e Assombrações da Amazônia”, produzida pelo coletivo paraense Casarão do Boneco". Neste sábado (18) será a vez da história “A Mulher sem rosto”.

O ponto de partida das histórias é a pandemia que assola o mundo há mais de um ano e meio. Na Belém cercada por rios, florestas e encantos está localizado o casarão centenário, sede de um coletivo artístico. É justamente nesse cenário e nesse contexto que as histórias começam a ser contadas. No imaginário, tudo começa com o isolamento social e a necessidade de respeitar todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), no espaço onde vivem quatro bonecos e uma humana em completo estado de tédio. Até que em uma bela noite, a luz vai embora e os bonecos da casa ganham vida e resolvem brincar de contar histórias de visagens e assombrações.

A partir daí os quatro personagens saem em busca de objetos e equipamentos disponíveis no Casarão do Boneco para contar e encenar essas histórias. Com tudo no escuro e escondido da única humana que ainda circula pela casa, eles começam a produzir suas narrativas. Cada personagem narra e protagoniza um episódio, contando uma história da região inspirada no imaginário popular sobre as visagens, assombrações e maldições, reflexo dos relatos passados a várias gerações. Todas têm esse mesmo cenário e fio condutor, por isso, estão interligadas. “Tivemos uma primeira história que foi o Mingau do Breu, que foi exibido no sábado passado”, explica a coordenadora de produção dos vídeos, Cristina Costa.

A proposta do projeto é apresentar um vídeo a cada sábado totalizando os quatro. “A história deste sábado será A Mulher sem rosto, ocorrida no centro da cidade de Belém por volta dos anos 2000, e conta a história de um sujeito metido a machão que não tinha medo de nada, muito menos de visagem, era muito festeiro e tinha fama de galanteador, vivendo pelas festas da cidade, até o dia em que saindo de uma festa, encontrou uma garota que o mudaria para sempre”, resume.

Ela destaca que a maior motivação nesse trabalho “é dar visibilidade à nossa cultura em uma extensão como a que o Sesc Santo Amaro SP proporciona. E logicamente, também marcar o Casarão do Boneco como um espaço cultural na cidade de Belém que resiste, apesar de quase dois anos de pandemia”, afirma.

Além dos atores-Manipuladores Andrea Rocha, Nanan Falcão, Aj Takashi e Tais Sawaki, os vídeos contam com a dramaturgia de Aj Takashi, Tais Sawaki e Nanan Falcão, que também estão na direção de arte. A direção audiovisual e de fotografia é da Victoria Sampaio, com assistência de audiovisual e fotografia de Victor Peixe; iluminação e assistente técnico de Thiago Ferradaes; som direto de Rafael Café; coordenação de produção de Cristina Costa; produção de Fafá Sobrinho e consultoria artística de Aníbal Pacha.

Agende-se: "Casarão conta: Lendas, Visagens e Assombrações da Amazônia por Coletivo Casarão do Boneco". Os vídeos vão ao ar nas páginas no Facebook e Instagram do Sesc Santo Amaro SP, às 11h, nos sábados: 18/09, 25/09 e 02/09, contando as histórias: “A Mulher sem rosto”, “Seu Nazareno, o vira porco da Vila do Boneco” e “A moça do aplicativo”.