Sem fofoca: Mariana Uhlmann diz que só conversa sobre coisas edificantes com Felipe Simas

Nesta segunda-feira (24), Mariana Uhlmann e o marido, Felipe Simas, viraram assunto após a jornalista e influencer afirmar que o casal não faz fofoca, apenas fala sobre o que edifica. A declaração foi publicada no perfil no Instagram dela e foi questionada por internautas.

"Há um tempo fui contar uma coisa pro Fi [Felipe Simas] e ele disse no meio da história: ‘Isso que você vai me contar vai edificar a minha vida? Edificou a sua? Da nossa família?’. A resposta foi não continuar aquela normal 'fofoca'... Essa pergunta foi junto com o que buscamos hoje: um divisor de águas na minha vida! O que sai da nossa boca edifica ou magoa?", escreveu Mariana. O casal está junto há nove anos e tem três filhos juntos.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a postura do ator. "Temos que pensar no que a gente diz e no que a gente passa pra frente", disse uma.

No entanto, no Twitter, outros internautas criticaram a reflexão. Muitos argumentaram que não conseguiriam levar um relacionamento sem uma troca de fofocas. Por outro lado, outros concordaram com Simas e disseram que preferem que o marido não seja fofoqueiro.

Se eu fosse a esposa do Felipe Simas, pediria logo o divórcio👀😤



Já pensou em querer contar uma fofoca e ele vir com essa militância toda?



O divórcio já tava cantando — Mister fifi🦂🌵⚡ (@MisterHViana) May 24, 2021

a mulher do felipe simas chegando pra contar fofoca pic.twitter.com/rwxIVeGMPR — breno (@brenonog) May 24, 2021

Vi um post que a mulher de Felipe Simas disse que ele deu uma cortada nela porque foi fazer uma fofoca e que aquilo não ia edificar a vida deles.

Gente mais a melhor parte do relacionamento é fofoca kkkkk — Beatriz (@__souzabeatriz6) May 24, 2021

Eu tô rindo com o povo falando da história do Felipe Simas, "Ainda bem que eu posso fofocar com o meu Marido" agora eu pergunto o seu marido cuida das crianças? Ele divide as tarefas de casa com você? Mas o importante é ter fofoca. Kkkkkk 🤣 — Histórias que amo (@DoRelicario) May 24, 2021