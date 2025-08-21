Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Seann William Scott, astro de 'American Pie', choca ao revelar quanto ganha

Além de atuar em American Pie, Seann William Scott integrou o elenco de Cara, Cadê Meu Carro, Premonição, Bem-vindo à Selva e Caindo na Estrada, entre outros

Estadão Conteúdo

Seann William Scott, ator conhecido por seu trabalho na franquia American Pie, abriu suas contas durante o processo de divórcio de Olivia Korenberg, design de interiores com quem tem uma filha. O TMZ teve acesso aos documentos oficiais que mostram que ele ganha US$ 110 mil mensais (R$ 604 mil), além de US$ 45 mil (R$ 246 mil) de direitos autorais e US$ 31 mil (R$ 170 mil) em juros e dividendos.

Na cotação atual, isso daria cerca de R$ 1 milhão por mês.

O ator de 48 anos, que já revelou que ganhou apenas US$ 8 mil pelo primeiro filme da franquia American Pie, o que ele considerava bastante dinheiro, também listou suas despesas mensais. A declaração de gastos e salário faz parte do documento do divórcio.

Ele avaliou seus gastos em aproximadamente US$ 60 mil (R$ 328 mil), sendo deles US$ 15 mil (R$ 82 mil) em impostos de propriedades, US$ 5 mil (R$ 27,3 mil) em reparos, US$ 2,5 mil (R$ 13,6 mil) em mercado e US$ 1,5 mil (R$ 8,2 mil) em roupas.

Ele tem US$ 18,7 milhões em propriedades, incluindo três casas em Los Angeles (EUA), além de cerca de US$ 12,2 milhões em ações, US$ 158 mil em dinheiro, móveis no valor de US$ 171 mil e dois carros - um Mini Cooper no valor de US$ 30 mil e um Honda Passport SUV no valor de US$ 55 mil. Isso, sem contar obras de arte avaliadas em US$ 93 mil.

Além de atuar em American Pie, Seann William Scott integrou o elenco de Cara, Cadê Meu Carro, Premonição, Bem-vindo à Selva e Caindo na Estrada, entre outros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Seann William Scott

salário
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AGENDA

Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata

Banda se prepara para estreia em São Paulo

21.08.25 11h33

FEIRA DO LIVRO

Salomão Larêdo relança ‘Senhora das Águas’, obra de poemas sobre o Círio de Nazaré

Lançado originalmente em 1982, livro volta ao público com prefácio inédito do professor Paulo Nunes

21.08.25 8h30

ARTES PLÁSTICAS

AP recebe exposição ‘Amazônia Líquida’ com desfile de moda e obras de Rose Maiorana

A vernissage será nesta quinta-feira, às 19h, na sede campestre do clube, e seguirá até 21 de setembro

21.08.25 8h00

MODA E SUSTENTABILIDADE

'Amazônia Líquida': Rose Maiorana transforma tecidos em telas vivas em nova exposição na AP

Exposição fica em cartaz no Clube Assembleia Paraense até 21 de setembro

20.08.25 20h43

MAIS LIDAS EM CULTURA

Não superou?

Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela

Apresentadora ficou abalada ao descobrir encontro do ex-marido com cantora sertaneja em Orlando

20.08.25 21h09

ARTES PLÁSTICAS

AP recebe exposição ‘Amazônia Líquida’ com desfile de moda e obras de Rose Maiorana

A vernissage será nesta quinta-feira, às 19h, na sede campestre do clube, e seguirá até 21 de setembro

21.08.25 8h00

CULTURA

3º Festival da OCP: hora de sentir o som do carimbó da Amazônia

Evento ocorrerá neste domingo (24), no anfiteatro do Memorial dos Povos, e vai reunir shows, debates e, em especial, oficina para crianças

21.08.25 8h00

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda