Sarah chora de ‘medo por Rodolffo’ ser alvo de vingança de Carla Diaz após retorno ao ‘BBB21'

Os participantes do ‘BBB 21’ estão com os nervos à flor da pele após a volta de Carla Diaz ao jogo do ‘BBB 21’. O motivo? A sister teve a oportunidade de reunir várias informações, que a maioria não tem conhecimento, ao dar umas ‘espiadinhas’ no quarto secreto.

Sarah é uma das confinadas que está com medo do que pode acontecer daqui para a frente. Em conversa com João Luiz e Gilberto, na academia, na tarde desta quinta-feira (11), ela chorou ao desabafar com os brothers.

“Meu medo é pelo Rodolffo”, disse a brasiliense. O sertanejo foi o líder que indicou Carla ao paredão passado.

"A cabeça dele vai bagunçar. Se a de todo mundo está bagunçada, imagina a dele", diz João.

“Eu não vou atrás dela para conversar porque é o meu jeito. Estou com medo por ele, não sei o que o povo lá fora está pensando. Estou com medo pelos meus amigos. Estou com medo real, porque eu não queria que o povo estivesse vendo de maldade, porque não é maldade. Sobre nós não estou preocupada”, continuou a sister, aos prantos.

Mais cedo, na área externa da casa, Rodolffo e Diaz tiveram a oportunidade de conversar pela primeira vez após a atriz ter voltado do paredão falso. "Achei que meu papel de líder tinha sido diferente", disse o cantor.

"Só repensa", aconselhou a atriz.

“Achei que a casa estava pegando fogo e estavam tirando a gente, mas na verdade está começando a pegar fogo agora”, disse o cantor.

"Vocês não viram nada", rebateu Carla.