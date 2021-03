Sarah chora ao criticar ‘mudança de lado’ dos brothers por causa de paredão falso: ‘Jogo virou’

Depois da volta de Carla Diaz, do paredão falso no ‘BBB 21’, muitas estratégias dos participantes foram mudadas dentro do reality show, o que significará possíveis votos nas próximas semanas. Por isso, Sarah e Gilberto se reuniram na academia da casa, na tarde desta terça-feira (16), para arquitetar novos planos de permanência no reality.

“Parece que as pessoas mudaram de uma semana para outra. Como o jogo virou de uma semana para a outra por causa de um paredão falso! O povo tava te lambendo semana passada”, disse a brasiliense.

Gilberto concordou e se defendeu dizendo: "Pois é, quando a Karol Conká saiu, todo mundo botou no furico dela. Todo mundo falou mal. Agora vir falar que eu fui cruel porque eu falei mal?". Na ocasião, Diaz chegou a afirmar que o economista teria feito julgamentos muito pesados sobre ela.