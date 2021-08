São Paulo ganha nova galeria de arte, com obra de artista paraense

As artes visuais passaram a ter um novo lugar em São Paulo. Nasce a Galeria Duke, com um conceito de galeria fechada, no Jardim Guedala, um bairro nobre cercado de mansões. Inaugurado em julho deste ano, o espaço expõe obras contemporâneas através de artistas emergentes e alguns grandes nomes já consagrados, como Lucas Lamenha, Taly Cohen e Zélia Mendonça.

O novo espaço é uma sociedade de quatro pessoas: Fernanda Fairbanks, Juliane Nóbrega, Malan Cintra e Naji Ayoub. A proposta é ser uma galeria plural, com foco em artes contemporâneas, como explica Juliane.

Atualmente o acervo já conta com obras em acrílico sobre tela, óleo sobre tela, instalações, fotografias, assemblages e outras. Juliane destaca que o grupo gosta de diversidade, e conta como surgiu a oportunidade de abrir uma galeria.

“A galeria surgiu quando o meu sogro nos ofereceu um espaço anexo à sua casa, com entrada independente, para trabalharmos. Eu sou designer de interiores, a Malan é curadora e art advisor há mais de 30 anos; e a Fernanda é RP e art advisor também há mais de 30 anos. Então juntamos a nossa história e conhecimentos à oportunidade e surgiu assim a Duke. O nome é uma homenagem ao Wesley Duke Lee”, conta Juliane.

O espaço deve funcionar com uma exposição permanente, e outras que serão feitas em parceria com curadores. “Temos as obras de artistas que são exclusivos da galeria e também de artistas que não têm vínculo exclusivo - gostamos dessa maleabilidade. Essas obras ficam sempre expostas na galeria, além de outras que ficam no acervo. Além disso, temos também as exposições programadas, como a do Jonatas Teixeira, que ocorrerá em meados de setembro com duração de 30 dias. A curadoria será da Malan e o RP da Fernanda, mas temos planos de abrir exposições em parcerias com vários curadores”, explica Juliane.

Sendo uma nova galeria no país, a Duke também quer mostrar a cara das artes do Brasil. Juliane destaca que atualmente a galeria conta com artistas da capital de São Paulo, do interior, de Tiradentes (MG), e Maceió (AL). “Queremos expandir e ter artistas de várias regiões do Brasil. O nosso país é muito rico em arte contemporânea, queremos muito abrir cada vez mais portas para que os artistas possam apresentar os seus trabalhos”, conta.

No estilo galeria fechada, a Duke funciona de uma forma diferente. Os clientes são recebidos de acordo com a disponibilidade de horário, seja em uma tarde de conversa, um happy hour ou até mesmo um cafézinho. O espaço conta ainda com obras da artista paraense Rose Maiorana, e Juliane conta que trata-se de uma artista admirada por uma das sócias há bastante tempo.

“A Fernanda conhece e é admiradora da arte da Rose Maiorana há bastante tempo. Ela nos apresentou e ficamos encantadas com o seu trabalho. A arte da Rose é alegre e tem tudo a ver com o conceito contemporâneo e plural que buscamos para a nossa galeria. Estamos extremamente felizes em tê-la conosco!”, comemora Juliane.

Os amantes das artes podem procurar a Galeria Duke no Instagram e WhatsApp, em @galeriaduke e (11) 99395-9889. O atendimento é feito tanto presencialmente quanto virtual.