Salomão Habib é o mais novo imortal da Academia Paraense de Letras

O músico paraense Salomão Habib é o mais novo integrante da Academia Paraense de Letras (APL). A eleição ocorreu na tarde desta quinta-feira (27) resultando com 29 votos para o artista. Ele concorreu à cadeira 25 com o escritor Franciorlys Viana e a desembargadora Marta Inês. O músico e compositor disse que está feliz e promete honrar o título.

"É uma felicidade muito grande poder fazer parte deste espaço. Fiquei sabendo do resultado e digo que é um motivo de orgulho e espero poder honrar com esta conquista. Espero honrar sendo dinâmico e com projetos futuros", destaca o músico.

A indicação do músico para a APL é antiga, mas ele explica que o processo é lento. "São indicações internas entre os próprios acadêmicos. Eles vão fazendo campanhas e realizando avaliações para que, quando tiver eleição, façam as indicações. Eu soube que o João Carlos Pereira foi uma das pessoas que indicou meu nome quando era vivo", pontua Habib.

O músico faz um trabalho social por meio do projeto "Cantarolar", que são corais formados por crianças. Ele tem apoio da Unicef e já chegou a mais de 8 mil crianças de escolas públicas de Belém. É um projeto de arte-educação, o qual o músico aborda temas de cidadania, história e meio ambiente agregando ao universo da música.

Salomão Habib é concertista e compositor de música erudita e regional. Ele é professor fundador da Universidade Estadual do Pará no curso de Educação Artística, habilitação em música. Reconhecido nacional e internacionalmente, Habib possui um trabalho popular e erudito, com trabalhos divulgados na França, Japão, Colômbia, Estados Unidos, Holanda e República da Tchecoslováquia. Salomão também é pesquisador e professor de musicalização e violão clássico, formado pelo Conservatório Estadual Carlos Gomes de Belém.