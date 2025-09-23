Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Sabrina Sato surpreende fãs ao publicar foto com disfarce para novo programa: 'Não é fácil'

Algumas pessoas comentaram que a apresentadora ficou irreconhecível sem a famosa pinta, que é sua marca registrada

Victoria Rodrigues
fonte

O programa "Sua Maravilhosa" estreia dia 30 de setembro, no GNT e no Globoplay. (Foto: Reprodução/ Instagram | @sabrinasato)

Sabrina Sato surpreendeu diversos seguidores nas mídias sociais ao aparecer caracterizada e irreconhecível com um disfarce para a gravação de seu mais novo programa “Sua Maravilhosa”, da GNT. Nas mídias sociais, diversas pessoas comentaram que a apresentadora estava irreconhecível sem a famosa pinta, que é marca registrada de Sabrina Sato. 

“É gente… não é fácil a vida da apresentadora brasileira! Pela primeira vez sem pinta. Essa sou eu, ou melhor, essa é a Rosane, uma mulher que brilha no dia a dia, dona de um salão de beleza, cheia de ânimo de viver, apesar de tudo o que já passou”, escreveu Sabrina Sato na legenda do post do seu perfil do Instagram.

Nos comentários da publicação, alguns fãs elogiaram a coragem, a ousadia e, principalmente, a autenticidade de Sabrina Sato. “Amo que ela sempre se joga 100% em tudo o que faz e a equipe dela é surreal de criativa!”, realçou uma pessoa. “Genteeeeeee, que trabalho maravilhoso!!!! Que demais!! Tô louca para assistir”, revelou outra. “A equipe de caracterização está de parabéns”, disse uma terceira. 

VEJA MAIS

image Pai de Sabrina Sato passa por grande cirurgia
Desde a semana passada, Sabrina Sato já estava desabafando com seu público sobre o grave problema de saúde do pai

image Sabrina Sato compartilha pedido de orações pelo pai após cirurgia
Omar Rahal foi submetido a procedimento cirúrgico inesperado

image Sabrina Sato revela que vai congelar óvulos após duas perdas gestacionais
Sabrina é mãe de Zoe, de 6 anos, fruto do relacionamento com Duda Nagle

Novo Programa de Sabrina Sato

O novo programa “Sua Maravilhosa”, que será comandado pela apresentadora Sabrina Sato, estreia na próxima terça-feira (30), no canal fechado GNT e no Globoplay. Ao lado do influenciador Felipe Theodoro, que soma quase 6 milhões de seguidores nas mídias sociais e assume o papel de Conselheiro do programa, a apresentadora promete se disfarçar para poder transformar, motivar e abrilhantar a vida de outras mulheres.

“E eu vou me disfarçar para conhecer a história de 10 mulheres incríveis. Vai ter prótese, dente falso, mudança de cabelo, voz (vou tentar) e não me julguem, roupa… até a verruga na testa vai embora! Tudo isso para que elas não desconfiem de nada e possam viver um momento único, verdadeiro e inesquecível”, explicou Sabrina Sato.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

apresentadora

Sabrina Sato

novo programa

disfarce

irreconhecível

mulheres
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

LANÇAMENTO MUSICAL

Nova canção de Liz Amazônia celebra o Círio de Nazaré e traz dueto com Lucinnha Bastos

A música, que já está nas plataformas digitais, foi composta após inspiração em sonho e traduz em versos a devoção à padroeira dos paraenses

23.09.25 19h32

ESPETÁCULO

Theatro da Paz recebe ‘Amazônia Jazz Band’ em noite latina com Gretchen, Esdras e Warilou

Espetáculo acontece no dia 1º de outubro, com duas sessões, ingressos a R$ 2

23.09.25 18h42

FÃ MIRIM

Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy

Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

23.09.25 9h00

FAMOSOS

'Se eu não tivesse gravação, ficaria mais 1 semana', diz Bruno Matos sobre visita a Belém

Criador da personagem Blogueirinha compartilhou um álbum no Instagram mostrando sua passagem pela capital paraense

22.09.25 20h25

MAIS LIDAS EM CULTURA

polêmica

Carol Castro detona coroação de Virginia como Rainha de Bateria da Grande Rio

Carol revelou que ficou chocada com tamanho desprendimento

23.09.25 15h13

acabou!

Érika Januza e José Junior, do AfroReggae, terminam noivado

O casal, que estava junto há cerca de dois anos, havia oficializado a união em 2023

08.07.25 20h15

Dorama

Conheça três doramas com o ator Ahn Hyo-seop, estrela de 'Pretendente Surpresa'

O ator sul-coreano já protagonizou diversas séries de sucesso

24.06.25 20h00

Dorama e BTS

Conheça seis doramas com a participação de integrantes do BTS

Grupo musical marcou gerações que aguardam junho de 2025 com muita expectativa

02.06.25 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda