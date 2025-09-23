Sabrina Sato surpreende fãs ao publicar foto com disfarce para novo programa: 'Não é fácil'

Sabrina Sato surpreendeu diversos seguidores nas mídias sociais ao aparecer caracterizada e irreconhecível com um disfarce para a gravação de seu mais novo programa “Sua Maravilhosa”, da GNT. Nas mídias sociais, diversas pessoas comentaram que a apresentadora estava irreconhecível sem a famosa pinta, que é marca registrada de Sabrina Sato.

“É gente… não é fácil a vida da apresentadora brasileira! Pela primeira vez sem pinta. Essa sou eu, ou melhor, essa é a Rosane, uma mulher que brilha no dia a dia, dona de um salão de beleza, cheia de ânimo de viver, apesar de tudo o que já passou”, escreveu Sabrina Sato na legenda do post do seu perfil do Instagram.

Nos comentários da publicação, alguns fãs elogiaram a coragem, a ousadia e, principalmente, a autenticidade de Sabrina Sato. “Amo que ela sempre se joga 100% em tudo o que faz e a equipe dela é surreal de criativa!”, realçou uma pessoa. “Genteeeeeee, que trabalho maravilhoso!!!! Que demais!! Tô louca para assistir”, revelou outra. “A equipe de caracterização está de parabéns”, disse uma terceira.

Novo Programa de Sabrina Sato

O novo programa “Sua Maravilhosa”, que será comandado pela apresentadora Sabrina Sato, estreia na próxima terça-feira (30), no canal fechado GNT e no Globoplay. Ao lado do influenciador Felipe Theodoro, que soma quase 6 milhões de seguidores nas mídias sociais e assume o papel de Conselheiro do programa, a apresentadora promete se disfarçar para poder transformar, motivar e abrilhantar a vida de outras mulheres.

“E eu vou me disfarçar para conhecer a história de 10 mulheres incríveis. Vai ter prótese, dente falso, mudança de cabelo, voz (vou tentar) e não me julguem, roupa… até a verruga na testa vai embora! Tudo isso para que elas não desconfiem de nada e possam viver um momento único, verdadeiro e inesquecível”, explicou Sabrina Sato.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)