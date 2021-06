Sabor e sustentabilidade: Chefs Paraenses lançam livros de receitas culinárias feitas com plantas

Em uma doce e saborosa homenagem ao famoso cafezinho da tarde paraense, as chefs paraenses Úrsula Ferro e Patrícia Lio lançaram os e-books “Sabores da Raiz - para um café da tarde com pupunha e outras delícias mais”. Unindo o sabor inconfundível da culinária paraense a ingredientes mais saudáveis e sustentáveis para o meio ambiente, os livros digitais podem ser baixados pelas redes sociais das chefs e promete uma mistura de sabores e o resgate de receitas famosas amazônicas.

A chef Patrícia Lio explica como nasceu o projeto. “Eu e a Úrsula tínhamos uma inquietação, procurar uma alimentação mais saudável com menos impacto tanto para o meio ambiente como para nossa saúde. Além de preservar também a vida dos nossos animais. Então através de várias memórias afetivas de receitas que comíamos muito quando criança como o monteiro lopes, o bolo podre, nós decidimos unir o útil ao agradável e contemporizar essas receitas para caminhos mais saudáveis”, explica.

O projeto traz dois e-books com dez receitas salgadas e dez receitas doces, simples de fazer e com ingredientes 100% de origem vegetal. “A gente já trabalhava com esse tipo de alimentação, encontrei a Úrsula na época que eu morava em São Paulo e começamos a pensar muito sobre isso. Buscamos destacar a cultura alimentar falando dos impactos e convidando as pessoas para fazer uma reflexão. Não gostamos de criticar quem segue outra linha de alimentação, e sim, falar sobre novas possibilidades” afirmou.

Patrícia destaca que é possível reduzir o consumo de alimentações danosas para a saúde e o meio ambiente, até mesmo parar totalmente. “Acreditamos na importância das tradições alimentares, símbolos de pertencimento de uma cultura, e que por não serem estáticas, estão sempre acompanhando as dinâmicas sociais e econômicas. Nesse sentido, quando reconhecemos nossa responsabilidade e potencial para gerar mudanças benéficas para a sociedade e o meio ambiente, cremos que estamos plantando uma semente para um coletivo mais harmônico e saudável neste planeta abundante e generoso que nos abriga”, destaca.

Vale destacar que todas as receitas presentes nos livros digitais foram testadas e aprovadas em eventos e aulas realizadas por Úrsula e Patrícia, tanto em Belém quanto em São Paulo, onde as duas moraram e intensificaram a parceria. “Com estes livros de receitas pretendemos ampliar a divulgação da culinária amazônica feita somente com produtos de origem vegetal. Também queremos facilitar o acesso à informação de que é possível ter uma alimentação mais saudável e tão saborosa quanto a que estávamos habituados a comer antes”, comenta Úrsula Ferro.

O projeto “Sabores da Raiz” foi aprovado pela Lei Aldir Blanc Pará, com o apoio da Secretaria de Cultura do

Pará do Governo do Pará e da Secretaria Especial da Cultura/ Ministério do

Turismo, do Governo Federal.