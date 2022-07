Rômulo Assunção apresenta show de violão solo na Quarta Musical do Sindicato dos Médicos

A Quarta Musical do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa) trará mais um show especial para o público. Dessa vez, a noite fica por conta do violonista Rômulo Assunção, que apresenta seu show na quarta-feira (20), a partir das 19h, no cineatro do Sindmepa. No repertório, o músico irá apresentar músicas de Dilermando Reis, Villa Lobos, Paulinho Nogueira, Paulinho da Viola, e outros. O show de violão solo será transmitido no perfil @romulo.assuncao19, no Instagram.

Desde a infância, Rômulo já demonstrava interesse pela música. Até que aos 14 anos começou a tocar violão. Segundo o músico, “umas das minhas primeiras influências foi o meu irmão mais velho, que também fazia aulas de música na época. Com o passar do tempo dei início aos estudos de violão em um projeto social do meu bairro e em seguida ingressei na Fundação Carlos Gomes”, relembrou.

Em relação ao convite do Sindmepa, Rômulo ressalta que “o sentimento é de felicidade em poder participar desse projeto e apresentar um pouco do meu trabalho enquanto violinista. Além de ser uma ótima iniciativa para promover a música e dar oportunidade para novos músicos que estão surgindo. O público pode esperar um repertório com ritmos e estilos variados, espero que as pessoas gostem da apresentação”, garantiu.

O violonista participou do evento “Tributo a Bossa Nova”, coordenado pelo Núcleo de Arte e Cultura da Universidade do Estado do Pará. Participou também do projeto “Música nos Museus e do “Festival de Música Brasileira” com orquestra de violões. Atualmente, o músico é acadêmico do curso de Licenciatura em Música pela Universidade do Estado do Pará e acadêmico de Violão Clássico pelo Instituto Estadual Carlos Gomes. Além de trabalhos como violonista clássico, Romulo também atua como violonista popular e se apresenta nas noites com artistas da música paraense. A apresentação em live para a Quarta Musical será o primeiro show do músico no projeto.

Agende-se

Quarta Musical com Romulo Assunção

Data: 20/07

Hora: 19h

Local: Instagram @romulo.assuncao19