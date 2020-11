Rodela é internado na UTI; humorista tem pulmões 95% comprometidos

Luiz Carlos Ribeiro, conhecido como Rodela, está internado na UTI de um hospital de Guarulhos (SP), em estado grave. O humorista tem 95% dos pulmões comprometidos.

"Ele foi internado no hospital com pneumonia. A gente ainda não sabe se é covid-19 ou não, mas ele está intubado e os pulmões dele estão 95% comprometido", disse Rafael Pessina, no "Melhor da Tarde", da Band, desta quarta-feira (25).

"Nas redes sociais, o último post dele foi no dia 10 de novembro. Uma postagem normal, divertida, como as que ele sempre faz. A família até agora não se manifestou", afirmou.