Rod Stewart fala sobre show no Brasil com Ivete: 'Quero aproveitar'

O cantor Rod Stewart, de 78 anos, conversou com o "Fantástico", da TV Globo, sobre as apresentações que fará no Brasil esta semana. Ele se apresenta em Ribeirão Preto no dia 29 de setembro e na capital paulista no dia 30. Na ocasião, ele cantará ao lado de Ivete Sangalo. O artista disse que deseja aproveitar "cada minuto" da experiência, já que não sabe se voltará ao país novamente depois destes shows.

VEJA MAIS

Segundo o cantor destacou ainda na entrevista, "vamos fazer duetos com 'Da Ya Think I’m Sexy?', que surgiu dos meus tempos no Brasil, como todo mundo sabe, e ‘Sailing’. Vai ser o início de uma grande amizade e a volta de muitas memórias", reforçou o cantor.

Rod Stewart destacou ainda que são músicas que ele vem cantando há mais de 20 anos para os brasileiros e vai ser muito emocionante. "Porque não sei se vou voltar ao Brasil depois disso, sabe? Não estou ficando mais jovem. Então, quero aproveitar cada momento dessa experiência", disse o cantor, que também elogiou os brasileiros.

Ao ser questionado, sobre qual o segredo para manter a mesma animação com tantos anos de estrada, ele responde logo: "muito vinho e sexo". "Uma vez eu pensei em parar, mas mudei de ideia. Amo o que eu faço. Tem 10, 15 mil pessoas lá fora e eu faço todo mundo ir para casa feliz. Todo mundo sorrindo. É o melhor trabalho do mundo. Não tem melhor", concluiu o cantor.