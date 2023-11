Rhegia, banda paraense de heavy metal, realiza show no Teatro Waldemar Henrique com imersão sonora

A banda paraense Rhegia, que mistura música amazônica e heavy metal, vai realizar nesta quarta-feira (1º), um show intitulado “Rhegia: The Battle of Deliverance”, no Teatro Waldemar Henrique, no bairro da Campina, em Belém, às 19h. Nele, o grupo irá apresentar ao público o novo álbum na íntegra, proporcionando uma noite de imersão sonora no universo musical multissensorial criado pelos integrantes, que tem conquistado espaço tanto no cenário regional como nacional. Os ingressos para a apresentação estão sendo vendidos pelo site Sympla.

Segundo Saulo Caraveo, guitarrista do grupo, é sempre uma alegria poder compartilhar experiências com o público local e disse estar com boas expectativas para a grande noite. “Poder entregar o álbum na íntegra ao público de Belém em um show ao vivo sempre foi o nosso objetivo," acomplementou.

Na apresentação em questão, eles vão trazer para o palco do teatro o álbum que leva o mesmo nome do show, com 12 faixas que serão tocadas.Saulo destacou que algumas composições são consideradas pontuais, como por exemplo, "Beyond the Last Bend of the River", que foi lançada com um videoclipe disponível no canal do Youtube da banda. Já outras, são dedicadas a explorar a ancestralidade do povo amazônico, como "Cocares", "Guardians of Pain" e a faixa-título "The Battle of Deliverance".

“Nós estamos muito felizes com toda essa repercussão em torno da banda e do novo álbum. Temos recebido excelentes críticas da mídia especializada, como no caso da incrível resenha da Roadie Crew Magazine, que nos colocou junto às bandas Angra e Sepultura na questão de misturas musicais”, afirmou o guitarrista.

Atualmente a banda é formada por Bianca Palheta, Amanda Alencar, Naoto Shibata, Celso Lavoisier e Saulo Caraveo. Ela tem se destacado no cenário nacional desde o lançamento de seu primeiro trabalho autoral, "Shadow Warrior", em 2019. Questionado sobre a atual proposta musical do novo álbum, Saulo explicou que o grupo conseguiu combinar mais uma vez a música amazônica com o heavy metal, fazendo uma fusão natural.

“O maior desafio é não soar caricato. A música da Amazônia está ali, cantando bem forte em meio aos riffs. Tudo muito potente e sutil ao mesmo tempo e é claro que com uma pegada de prog metal em muitos momentos. A banda soa bem pela qualidade de todos, a Bianca e sua incrível e versátil voz, A Amanda Alencar com seu luxuoso violoncelo, o Naoto com sua técnica refinada e experiência musical, Celso Lavoisier também com muita técnica, peso e precisão, e eu, que preciso correr atrás para manter o nível”, disse aos risos.

Caraveo ressaltou o orgulho que a banda sente por seu trabalho e sua missão de levar o som da Amazônia para o mundo, apesar de enfrentarem distâncias geográficas. “Acreditamos em nossos ideais e potencialidade musical. Nós já lançamos dois trabalhos que ganharam o mundo e excelentes críticas, isto nos deixa muito honrados”, acrescentou.

Ao longo deste ano, Rhegia lançou três videoclipes e um documentário com cinco episódios que mostram a aventura da banda durante as gravações no Rio Grande do Sul. Os videoclipes de "A Place for the Ancient Souls" e "Tears of Hope" também foram bem recebidos, sendo que este último contou com a participação especial de Pedro Miranda, filho de Saulo.

O guitarrista compartilhou que um dos sonhos agora da banda é tocar em outros Estados, mas que propostas já estão surgindo. “Recebemos o convite para tocar no Rio de Janeiro e São Paulo, e esperamos que no ano que vem nós possamos dar esses passos”, acrescentou esperançoso.

SERVIÇO

Show da Banda Rhegia - The Battle of Deliverance

Data: 1º de novembro;

Local: Teatro Waldemar Henrique, em Belém;

Hora: 19h.