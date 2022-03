Remake da novela Pantanal bomba na web

Uma das estreias mais aguardadas neste ano, Pantanal teve início nesta segunda-feira, 28, na TV Globo. Apostando na nostalgia, a nova versão deste sucesso da década de 90 já vem movimentando as conversas no Twitter e, com o interesse dos fãs, a Globo vem realizando uma série de ativações na plataforma.

O elenco ainda se reuniu no bar "Ritual do Chopp" para assistir o primeiro capítulo da novela, em Curicica, no Rio de Janeiro.