Quem é Vitoria Bohn, a nova namorada de Caio Castro

O ator Caio Castro, 36, e a atriz Vitoria Bohn, 23, publicaram no Instagram nesse domingo, 13, uma sequência de fotos de uma viagem romântica no interior de Portugal. A postagem confirma o rumor recente de que os dois são um casal. Nas redes sociais, fãs do ator celebraram a oficialização do relacionamento. É a primeira vez que Caio compartilha uma postagem sobre Vitória.

Nas fotos, o casal aparece compartilhando momentos românticos no sul de Portugal. Em uma das imagens, eles estão de mãos dadas enquanto andam a cavalo.

É a primeira vez desde o final do relacionamento com a influenciadora Daia de Paula, que ocorreu em 2023, que Caio Castro assume um namoro publicamente.

Aos 23 anos, a atriz ficou conhecida por interpretar Lou, personagem da novela Cara e Coragem da Globo em 2022. Anteriormente, ela havia participado da minissérie Redenção em 2018, exibida pelo Prime Video.

Ela, que nasceu no Rio Grande do Sul, se mudou para o Rio de Janeiro para atuar no folhetim e, desde então, aposta na carreira de atriz.