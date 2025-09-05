Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quem é Nikki Rodriguez, atriz da Netflix acusada de mentir idade?

Os documentos coletados pelo veículo afirmam que a atriz nasceu em julho de 1992

Estadão Conteúdo
fonte

Nikki Rodriguez (Reprodução / Instagram @nikkirodriguez)

Nikki Rodriguez, atriz que protagoniza a série Minha Vida Com a Família Walter, na Netflix, se tornou um dos nomes mais comentados nas redes sociais durante a semana.

Uma reportagem do jornal The US Sun obteve documentos que revelam que ela tem 33 anos de idade, enquanto, em entrevistas, ela afirma ter 22.

Os documentos coletados pelo veículo afirmam que a atriz nasceu em julho de 1992. Além disso, o jornal também menciona que teve acesso a um vídeo dela se formando no Ensino Médio em 2010.

Quem é Nikki Rodriguez?

Nikki Rodriguez é conhecida por seu trabalho como Jackie, protagonista da série Minha Vida Com a Família Walter, original da Netflix. Na produção, a personagem tem 15 anos de idade. A segunda temporada da série chegou ao streaming no dia 28 de agosto

Ela também participou de On My Block, seriado no qual interpretou Vero.

A atriz também esteve no elenco de Back to Layla, filme de 2022.

