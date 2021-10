Projeto 'Moda Itinerante Pará' oferece capacitação em moda no estado

Em entrevista para o programa da rádio Liberal, Panorama Liberal, apresentado por Cira Pinheiro, Rosângela Leite, criadora do projeto 'Moda Itinerante Pará', contou como surgiu a ideia da criação das oficinas, qual o objetivo e os planos futuros do programa.

A iniciativa das oficinas de capacitação surgiu ao final de 2020, a partir de ações sociais. O projeto piloto aconteceu em janeiro de 2021, e o primeiro município a receber a equipe foi Bragança. Ao ser questionada sobre o objetivo do projeto, Rosângela afirma que eles atuam principalmente na habilitação de pessoas no segmento da moda, e na apresentação da cultura do lugar, feita através das peças produzidas, além da descoberta de novos talentos no ramo.

A escolha das cidades no interior e bairros de Belém é feita para atender o público que não possui muitas oportunidades, em especial os jovens que vão se formar no ensino médio, para que tenham opções de atuação na moda. A duração do programa é em torno de três meses, onde incialmente é realizada a pesquisa histórica do local, e coletam-se informações sobre as características culturais. A partir desses dados coletados é produzido o primeiro produto. Durante o trimestre, são ministradas oficinas para voluntários que são moradores do local, e ao final do período, todas as peças produzidas são apresentadas em um desfile, o qual não aconteceu devido a pandemia.

Os planos para o 'Moda Itinerante Pará' abrangem também as escolas. Atualmente ele está presente no Institulo Bom Pastor, em Ananindeua. Patricia Furtado, representante da escola, diz que foi um grande prazer receber o programa na instituição. Segundo ela, já haviam iniciativas internas de incentivo à capacitação dos jovens. "Nós abraçamos o projeto porque ele vem agregar com o momento vivido. Hoje, a Seduc (Secretaria Executiva de Estado de Educação) está com a proposta de currículo inovador para o ensino médio, é a capacitação do aluno que está se formando na escola para o mercado de trabalho", conta.

As oficinas ministradas contem conhecimento técnico de corte e costura, fotografia e marketing (para criação de marca) e passarela.