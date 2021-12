Projeto leva dança gratuita à comunidade, além de promover bem estar físico e mental

A companhia de dança Cabanos, que comemora dezesseis anos de história em Belém, apresenta hoje, no Espaço São José Liberto, o projeto “Dança Para Todos”. O evento será realizado a partir das 15h até as 18 horas, com aulas de brega, forró, samba, bachata, zouk e muito mais. O cantor Rhenan Sanches fará uma participação especial para animar os dançarinos.

Segundo o diretor da companhia e ex-bailarino da banda Calypso, Rolon Ho, a iniciativa é uma excelente maneira de aproximar o público da dança. “Nós pensamos o projeto ‘Dança Para Todos’ na tentativa de levar arte e cultura para o público sem custos, mas veio a pandemia e a ideia precisou ser adiada. Agora manteremos todos os cuidados necessários para fazer uma festa linda e comemorar nosso aniversário com esses alunos. A nossa escola de dança é privada e algumas pessoas começaram a entrar em contato com a gente, só que não tinham condições de pagar, então resolvemos realizar um evento gratuito, para aquelas pessoas que não tinham condições de pagar uma mensalidade, que nunca tiveram oportunidade de conhecer a dança de salão e também um encontro de alunos, ex-alunos e amantes da dança de salão, virou uma verdadeira confraternização da dança”, explicou.

“Vamos ensinar passo a passo de cada gênero e deixar todo mundo pé de valsa, além do mais vai poder dançar ao som dos cantores Rhenan Sanches e Afonso Capelo. Essa é uma edição mais que especial, pois também iremos comemorar o 16º anos da Cia. de Dança Cabanos, o grupo organizador, que completou ano agora no dia 13 de dezembro”, destacou o diretor.

“Quando as aulas na companhia Cabanos voltaram, tivemos muitos alunos procurando a dança, pois estavam com crise de ansiedade, início de depressão e outras coisas mais, então hoje essas mesmas pessoas estão bem, felizes, sorrindo e dançando. Pois a dança é essa magia de terapia, junto com a música e prática que mais socializa os praticantes. Sou suspeito de falar, mas a dança de salão é completa para você viver bem de saúde física e mental”, concluiu Rolon.

Agende-se

“Dança para Todos”

Data: 18/12

Hora: 15h às 18h

Local: Espaço São José Liberto

Mais informações: (91) 98310-9595