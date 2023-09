Projeto cultural Cine Sustentável promove uma noite de cinema ao ar livre em Capanema

O município de Capanema, no nordeste paraense, vai receber pela primeira vez o projeto Cine Sustentável, iniciativa da Fundação Sicredi, que leva oficinas e atrações culturais a diversas cidades brasileiras. A programação ocorre dia 15 de setembro, e contará com oficina lúdica de fotografia realizada com pessoas diversas da comunidade, além das exibições de um filme comercial de classificação livre, uma animação curta-metragem e de um documentário produzido na localidade e que destaca os aspectos culturais do município. A abertura contará com a apresentação do grupo "Marujada de São Sebastião", às 19h, na Praça Três de Maio.

Nathália Sodré, assessora de Sustentabilidade e Cooperativismo na Sicredi Norte, explica que a ação em Capanema é uma parceria com o poder público, por meio da Prefeitura Municipal e das secretarias de Assistência Social, de Cultura e de Educação. O município selecionou 24 pessoas, que farão uma oficina de fotografia, entre crianças, adolescentes, adultos, idosos, PCD's e pessoas LGBTQIA+. O resultado da oficina também será exibido na tela no início da sessão.

“O interesse pela comunidade está enraizado no cooperativismo, e poder levar uma ação como esta para Capanema é a realização disso na prática. É importante fomentar nossa essência com ações como esta, que trazem inclusão social, além da proximidade com as pessoas do município, estar presente para além dos nossos produtos e serviços financeiros. Também não podemos deixar de falar sobre a valorização da história e cultura do município sendo contada por moradores, o que traz o sentimento de reconhecimento e pertencimento para cada ator social que participou do documentário ou irá se identificar com as temáticas apresentadas”, acrescentou.



Cooperação por meio da arte

Após a apresentação musical e a mostra de fotografias da oficina no telão, será exibido um documentário sobre a história de Capanema, trazendo elementos culturais como a Marujada, que é bastante difundida no município, além de entrevistas com moradores e historiadores locais.

A produção é da Cinear, uma produtora mineira que desde 1994 trabalha com exibições de cinema itinerante e produção de filmes pelo Brasil, oferecendo o cinema como ferramenta de relacionamento com as comunidades. Inácio Neves, coordenador do projeto e diretor da Cinear Produções, explica como são feitas as obras.

“Em cada localidade por onde o projeto passa é produzido um filme documentário de, aproximadamente, 15 minutos, com depoimentos de moradores sobre a cultura, a história, religiosidade e tudo o que for peculiar na cidade. Este filme é exibido na tela em praça pública para que os moradores se vejam na grande tela e tornem-se protagonistas das próprias histórias”, pontua o coordenador.

Na sequência, serão exibidos o curta de animação “Matinta Pereira”, da série "Juro que vi", e o longa "O touro Ferdinando", filme que traz uma mensagem de aceitação em um tom divertido. “Aceitar as individualidades próprias e das pessoas que nos cercam, entender que o outro é diferente sem julgar, sem magoar. Lidar bem com essa problemática é a chave para que possamos viver em uma sociedade justa e próspera. Aprender isso desde criança é fundamental para que possamos ter cidadãos cooperativos”, completa Nathália Sodré.



Promoção da cultura

O projeto cinema ao ar livre funciona por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei 8.313 de 23 de dezembro de 1991 - e tem como modelo a realização de uma sessão de cinema ao ar livre, com exibição de um curta-metragem, um longa e um breve documentário da cidade produzido pela equipe, assim como uma apresentação cultural como abertura da noite. Prevê também a execução de uma oficina lúdica de fotografia com educadores da área do audiovisual.

Todas as atividades são de indicação livre e gratuita, ampliando o intercâmbio entre gerações e a inclusão social. A iniciativa percorrerá 12 estados, totalizando 22 localizações, em 2023. Além de Capanema, Ulianópolis é outra localidade paraense que deve receber o projeto ainda este ano. A iniciativa é promovida pelo Sicredi em parceria com a Cinear Produções, e busca levar entretenimento para as comunidades através do audiovisual.

Serviço

Cinema ao Ar Livre – Cine Sustentável

Data: 15/09, às 19h

Local: Praça 03 de Maio, Capanema – PA