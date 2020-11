Programação virtual convida público para imersão na comicidade, nesta sexta e sábado

A união das artes e do cuidado é o fio condutor de uma imersão virtual que convida pessoas de diversas áreas para um mergulho na comicidade. “Risos para o Mundo: uma klínica do corpo cômico”, programação organizada pelas irmãs Andréa e Roberta Flores, ocorre entre 6 e 7 de novembro, pela plataforma Zoom, e está com inscrições abertas.

Segundo as organizadoras, trata-se de uma partilha de afetações cômicas, voltada a pessoas e grupos que desejem fazer travessias de cuidado e experimentação artística por meio da comicidade.

Durante a imersão, Roberta e Andréa vão propor experimentações de cuidado de si, atravessando vários caminhos de comicidade: palhaços, palhaças, bufonaria e comicidades de floresta, entremeadas pela abordagem do esquizodrama, feminismos, saberes tradicionais e teatro.

A programação inicia na sexta-feira (6), das 18h às 21h; e continua no sábado (7), das 9h às 13h e das 14h às 19h. Com uma carga horária de 12 horas, a imersão custa R$ 230 para profissionais, e R$ 180 para estudantes. Um total de 10 vagas gratuitas são destinadas a pessoas negras, indígenas e não cisgênero.

A imersão “Risos para o Mundo” é a atividade de estreia da Casa CriaCura, idealizada por Andréa e Roberta. O novo espaço de criação, cuidado e formação vai oferecer práticas e serviços voltados a pessoas, grupos, organizações e comunidades, nas fronteiras entre arte, clínica e educação, no contexto amazônico.

Andrea explica que a Casa CriaCura era um sonho antigo, e está se tornando realidade primeiro em ambiente virtual, mas também possui um espaço físico.

“A gente costuma explicar que a Casa CriaCura é uma reunião de coletivos, de pessoas e grupos, que atravessa, os campos da arte e do cuidado de pessoas. Então nós temos artistas do teatro, artistas visuais, pessoas com formação em psicanálise, psicólogos, terapeutas, pessoas do campo da educação; somos uma reunião de coletivos de pessoas que desenvolvem ações de saúde, de educação e de arte, que estão voltadas aos cuidados de pessoas, grupos e comunidades”, conta.

Andréa é atriz a 20 anos, e palhaça a 13. Ela se divide entre as profissões de terapeuta ocupacional e diretora, dramaturga e professora de teatro, além de pesquisadora. A irmã Roberta Flores não é tão diferente, doutoranda em artes ela também é psicóloga clínica e de atuação em políticas públicas de defesa de Direitos Humanos a mais de 12 anos. Na Casa CriaCura, ambas viram a oportunidade de atravessar diversas áreas do conhecimento com a arte.

“Acreditamos que artísticos são esses processos de vida transformadores, e estar em estado de arte é estar em estado de criação de si mesmo e do mundo, de criação e recriação, de transformação”, destaca Andréa.

As inscrições para a imersão podem ser feitas por meio de um link disponível no perfil @casacriacura no Instagram. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato por (91) 98114-2924 / (91) 98113-9763 / casacriacura@gmail.com.