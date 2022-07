Programação de verão da rádio Liberal agita final de semana em Salinas

O verão chegou e a rádio Liberal está com uma programação especial no palco no Maçarico, em Salinopólis. A partir das 20h30, o público poderá contar com música, agitação, brincadeiras e prêmios exclusivos. Neste sábado (15) e domingo (16), a animação vai ficar por conta de Nelsinho Rodrigues e Suanny Batidão.

Segundo o coordenador do Sistema Liberal de Rádio e do verão em Salinas, Edmilson Mota, “nós vamos até dia 30 com uma programação especial. Além do palco da Liberal no Maçarico, estamos com uma ação na rampa da praia do Atalaia, em que são distribuídas sacolas de lixo para carro. É uma forma de conscientizar a população sobre a importância de preservar o meio ambiente e cuidar da nossa praia. O público pode esperar muitas brincadeiras com nosso Markinho Pinheiro apresentando, além da distribuição de vários brindes. Esse ano está diferente porque nós estamos levando nossos próprios links, então fazemos o programa ao vivo por lá”, explicou

Edmilson destacou também que as atrações para o próximo final de semana já estão fechadas. “Nosso Tom e a banda M_synck vão fazer a alegria do público no próximo final de semana, além das bandas locais já que estamos fazendo uma parceria com a Prefeitura de Salinopólis”. Suanny Batidão não esconde a alegria de poder se apresentar nessa época calorosa do ano para o povo do Pará. “É sempre maravilhoso poder cantar para os paraenses, principalmente nessa época. É um povo do babado, que gosta de curtir, dançar, ser feliz. Então estou muito ansiosa para fazer parte dessa festa em Salinas. Principalmente nesse retorno, passamos dois anos de momentos tão difíceis, completamente parados sem saber o que iria acontecer, preocupados ainda. Apesar de ainda precisarmos de todos os cuidados, mas já podemos voltar a sentir mais o calor do público, então é uma grande felicidade”, reforçou a cantora.

Agende-se

Verão Liberal em Salinopólis

Data: 15/07 até 17/07

Hora: A partir das 20h

Local: Orla do Maçarico (Salinopólis)