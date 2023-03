Produção de e-books é tema de workshop da Fundação Cultural do Pará a partir desta quarta-feira (29)

Desde o início da pandemia, o consumo de livros em formato digital cresceu significativamente no Brasil. Em conexão com o novo cenário, a Fundação Cultural do Pará (FCP), localizada na avenida Gentil Bittencourt, em Belém, vai promover o workshop “Produção de Livros Eletrônicos”, com início nesta quarta-feira, 29, que vai até o próximo sábado, 1. O evento é uma ação da Diretoria de Leitura e Informação, por meio da Coordenadoria de Promoção Editorial, e vai acontecer tanto em formato virtual quanto presencial, no Auditório Aloysio Chaves (3º andar). As inscrições ficam abertas até esta terça-feira (28), pelo link encurtador.com.br/emNZ8.

De acordo com a diretora de Leitura e Informação da Fundação Cultural do Pará, Neila Garcês,a importância do evento “Produção de Livros Eletrônicos” está em qualificar os profissionais de letras do Pará para atuarem com edição e elaboração de livros em ambiente virtual. “A circulação do livro, hoje, acontece muito em espaços virtuais, no meio digital. O e-book já está estabelecido no contexto da promoção do livro, mas ainda temos muitos profissionais competentíssimos que não manipulam as ferramentas tecnológicas”, explica.

A organização do worshop informa que podem participar do evento escritores, experientes ou novatos, estudantes, fazedores de cultura e demais interessados em compreender e produzir livros eletrônicos. O workshop vai ser ministrado pelo professor Dr. Jorge Lopes, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação e Cultura, da Universidade Federal do Pará (UFPA). O professor é autor e organizador de livros de literatura (poesia e crônicas), com premiação em concursos literários.

Do dia 29 a 31 de março, o encontro vai acontecer no Auditório Aloysio Chaves, localizado no terceiro andar do Centur, sede da Fundação, das 14h às 17h. O encerramento vai acontecer no dia 1 de abril de forma virtual, das 9h às 14h. Os interessados podem obter mais informações pelo email: cped2021dli@gmail.com.

MUDANÇA

No ano de 2020, foram vendidos aproximadamente 8,7 milhões de ebooks e audiolivros, enquanto em 2019 foram 4,7 milhões. O dado representa um aumento de 81% entre os dois anos. Os dados são de uma pesquisa desenvolvida pela empresa Nielsen para a Câmara Brasileira do Livro e para o Sindicato Nacional dos Editores de Livros.

A pesquisa apontou ainda que o gênero ficção liderava preferência dos leitores. Cerca de 41% desses mais de 8 milhões foram livros de ficção; em seguida os de não-ficção, com 39%; e o Científico, Técnico e Profissional (CTP), com 20%. Em âmbito mundial, segundo estudo da BusinessWire, o Até 2026, o mercado global de e-books deve crescer 28% em receitas e saltar dos US$ 18,1 bilhões de 2020 para os US$ 23,1 bilhões.

Agende-se

Workshop de Produção de Livros Eletrônicos

Data: 29 A 31/03 (presencial), das 14h às 17h; 01/04 (virtual), das 9h às 14h

Local: Auditório Aloysio Chaves - 3º andar da Fundação Cultural - Gentil Bittencourt 650 - Nazaré.

Ministrante: Prof. Dr. Jorge Lopes (UFPA)

Inscrições: encurtador.com.br/emNZ8