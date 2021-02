Prisão do cantor Belo é um dos assuntos mais comentados na internet nesta quarta-feira (17)

A prisão do cantor Belo, nesta quarta-feira (17), se tornou um dos mais comentados nas redes sociais. O artista foi detido pela Polícia Civil do Rio, que investiga a realização de um show feito pelo cantor no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio.

O nome de Belo virou uma dos assuntos mais comentados do Twitter, após a divulgação da informação da prisão, e já figura nos trending topic da plataforma. "Cohocada que o Belo foi preso", afirmou uma usuária. Outros se dividiram: uns concordaram com a media e outros nem tanto.

Gracyanne Barbosa, atual mulher do artista, até por volta das 15h, ainda não havia se pronunciado sobre a prisão do marido. Em seu perfil no Instagram, por exemplo, foram publicadas apenas imagens de um produto cosmético.

No último sábado, a apresentação de Belo foi realizada no interior de uma escola pública. O evento no local não teve autorização da Secretaria Municipal de Saúde. Os agentes também investigam a situação.