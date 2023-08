Preta Gil está acordada e em bom estado geral na UTI, informa boletim médico

Preta Gil passou por uma cirurgia para remoção de tumor no intestino, na última quarta-feira (16). O Hospital Sírio-Libanês divulgou nota hoje (17), informando o “bom estado geral” da cantora, que se encontra acordada e “com parâmetro clínicos normais” na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“A paciente foi submetida, na data de ontem, a procedimento cirúrgico para tratamento de tumor de reto. A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, em cuidados pós operatórios em UTI. Segue em acompanhamento”, diz o boletim médico.

No Instagram, Flora Gil, esposa do pai de Preta Gil, compartilhou uma foto ao lado da cantora com a legenda: “Do jeito que ela gosta, cercada de amor e confiança. Logo Preta vai mandar notícias, mas por agora é só agradecer por ter corrido tudo bem e ter dado tudo certo”.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)