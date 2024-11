'Preamar da Consciência Negra' realiza programação de valorização da cultura negra em Belém

Com o intuito de trazer reflexões sobre o racismo e promover o combate à discriminação, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) realiza, a partir desta quarta-feira (13), o Preamar da Consciência Negra, uma programação gratuita que envolverá diversas ações de valorização da cultura afrodescendente.

O evento ocorre em alusão ao Dia Nacional de Zumbi dos Palmares e da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, e é realizado em diversos espaços públicos de Belém.

No primeiro dia da programação, 13 de novembro, o público terá acesso à exposição 'Festas, devoções e celebrações negras nos documentos do Arquivo Público', que acontece no Arquivo Público do Pará (Apep). A mostra apresenta documentos raros que mostram o impacto das matrizes africanas na construção étnica e cultural em Belém. A exposição ficará disponível até 13 de dezembro.

O Arquivo Público do Pará será sede de diversos eventos da programação (Foto: Bruno Cecim)

De acordo com o diretor do arquivo público, Leonardo Torii, esses arquivos raros mostram um pouco da perseguição que a cultura negra sofria em Belém nos séculos passados.

"A grande importância dessa exposição é a disponibilização de documentos únicos que falam sobre devoções, celebrações, festas negras na cidade de Belém ao longo dos anos. Temos documentos do século 19, 20, que mostram a atuação do estado combatendo essas manifestações negras, perseguindo grupos de capoeira, carimbós, sambas, que na época eram proibidos, por terem raízes negras. A ideia de trazer esses documentos é a de mostrar a resistência negra ao longo do tempo em Belém", explica Leonardo.

Leonardo Torii também destaca a necessidade de olharmos para o passado com o objetivo de entender como a cultura negra foi e é importante para a identidade brasileira

“É sempre importante ressaltarmos as contribuições negras para a formação da cultura brasileira, que por muito tempo na história, esses saberes foram silenciados e marginalizados. Está mais do que na hora da gente reescrever a história, recuperando essas heranças negras que são tão importantes para a formação da cultura brasileira”, pontua o diretor.

No dia 19, a Capela do Museu do Estado do Pará (MEP) recebe a exposição "Identidade e Representação", uma mostra que levará o público a refletir sobre a presença e representatividade do negro nas artes visuais paraenses. As obras estarão disponíveis para visitação até o dia 6 de dezembro.

O Preamar da Consciência Negra promove, no dia 20, às 20h, a ‘Missa Cubana’, um concerto que será realizado pela Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP) e o Coro Carlos Gomes. No dia 26, no mesmo local, acontece o Sarau Chuva de Poesia com o poeta Bruno de Menezes, também às 20h.

A programação segue na Apep com atrações novas no dia 21 de novembro, com a palestra "Por negras e para negras: produção de crônicas, contos e romances baseados em histórias reais vividas por mulheres negras no Grão-Pará entre os séculos XVII e XIX". A apresentação será realizada às 9h, com as palestrantes: professora mestre Robervânia Sá e as alunas Juliana Silva, Helena Damásio, Thays Vanessa Silva e Thayna Milena Carvalho (IFPA), com mediação do diretor do Apep, Leonardo Torii.

Ainda no mesmo dia, o professor doutor Agenor Sarraf, da UFPA, ministrará a palestra "A presença africana no Marajó: história, pesquisa e experiência docente". A apresentação começa às 10h30 com mediação de Marcos Almeida, membro da equipe técnica do Apep.

No dia 22 de novembro, a programação continua com uma aula aberta no Arquivo Público com os professores André Lima, Augusto Ó de Almeida, Leonardo Torii e Marcos Almeida. A ministração começa às 9h e abordará festas, devoções e celebrações negras.

O Forte do Presépio também receberá atrações da programação (Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag.Pará)

O Forte do Presépio também integrará a programação com o lançamento do livro ‘Educação, Raça e Trabalho: perfil e trajetória dos aprendizes do Instituto Paraense de Educandos Artífices (1872-1905)’, da autora Raissa Costa. O livro é o segundo da Coleção Afro-Amazônica, que celebra os 10 anos do Grupo de Estudos e Pesquisa da Escravidão e Abolicionismo na Amazônia (GEPEAM). O lançamento será no dia 22, às 16h.

Programação em Icoaraci

O Preamar da Consciência Negra também estará presente na Estação Cultural de Icoaraci, com o evento "UBUNTU - Sou o que sou, porque somos todos nós", que acontece no dia 15, das 15h às 21h, e no dia 16, das 14h às 21h.

No dia 17, a programação segue no mesmo local, com a escola de capoeira "Balanço de Dendê", das 9h às 14h, show cultural do grupo ‘Carimbó e samba de roda, batizado, troca de cordas’ e a palestra "Benefícios da capoeira para o combate da depressão e ansiedade".

O último dia de eventos em Icoaraci acontece no dia 29, com apresentações de capoeira às 19h e 19h30. Às 20h, haverá o show "Da África à Amazônia", com o Grupo de Expressões Parafolclóricas Uirapuru.