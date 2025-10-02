Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Poliana Rocha relembra história com garoto levado por Leonardo para brincar com Zé Felipe

Influencer contou que menino de 15 anos conheceu Zé Felipe e chegou a morar com a família por um mês e meio

Estadão Conteúdo
fonte

Poliana Rocha e Leonardo (Reprodução Instagram)

A influencer Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, compartilhou uma história inusitada durante entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, apresentado por Daniela Albuquerque. O episódio aconteceu há 17 anos, durante uma viagem do casal a Ilhéus, na Bahia.

Segundo Poliana, o cantor se encantou com um adolescente de 15 anos que vendia chinelos na praia. Leonardo comprou os produtos e o menino passou a brincar com Zé Felipe, filho do casal, que ainda era criança na época.

Leonardo levou o garoto para casa sem falar com a mãe

A influencer contou que, ao ver a interação entre o filho e o jovem, Leonardo decidiu convidá-lo para viajar com a família. "No dia de ir embora, o Leonardo falou assim para o menino: ‘Você quer conhecer Goiânia? Ir de avião?’. E ele falou: ‘Quero’. Aí o Leonardo disse: ‘Então você vai pra minha casa’", lembrou Poliana.

Ela afirmou ter ficado surpresa com a decisão, principalmente por não terem contato prévio com a mãe do garoto. "Ele falou: ‘Não precisa não, eu ligo depois pra mainha e aviso’. E eu achando que era brincadeira. Só que na hora que a gente foi entrar no avião, o menino tava lá", disse.

Convívio gerou ciúmes e desconfortos na família

Durante a estadia em Goiânia, Poliana levou o jovem ao salão de beleza e também ao médico, após ele passar mal. No hospital, foi diagnosticado que o garoto precisava de tratamento contra vermes, custeado por ela. No entanto, o convívio começou a gerar desconfortos.

"O menino começou a me chamar de mainha… E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado", relatou. Segundo ela, o garoto passou a "ficar o dia todo deitado no sofá" e deixou de interagir com o filho.

Após um mês e meio, Poliana decidiu que era hora de encerrar a visita. "Comprei passagem, coloquei ele no voo, comprei roupa e encaminhei ele pra voltar pra Bahia", contou. Ela também afirmou que chegou a pagar pensão para a família do jovem, mesmo sem ter tido contato com a mãe.

Internautas dividem opiniões sobre a história

A repercussão da história nas redes sociais gerou opiniões divergentes. Parte do público entendeu a atitude como uma tentativa de ajudar o garoto. Outros consideraram a abordagem elitista e insensível.

"Parece que ela está falando de um cachorro", criticou uma usuária no Instagram. Outra completou: "Essa foi a conversa mais elitista que já ouvi na vida". Já alguns defenderam o casal: "O menino ficou um mês comendo do bom e do melhor, ainda recebeu pensão. Tem artista que nem foto tira com fã".

Poliana Rocha e Leonardo estão juntos desde 1995. Zé Felipe, nascido em 1998, é o único filho do casal. O cantor também é pai de Matheus Vargas e João Guilherme, de outros relacionamentos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Poliana Rocha

Leonardo

menino
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

EMOÇÃO

Fafá de Belém relata experiência com imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: 'Ao meu encontro'

Cantora contou que passeio com amigos terminou em surpesa dentro da Igreja de Santo Alexandre; veja o vídeo

01.10.25 23h07

CONFIRMOU

'Ensaios da Anitta' já tem data para ser realizado em Belém; confira

Além de Belém, o "Ensaios da Anitta" costuma passar por outras capitais como Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Fortaleza

01.10.25 12h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

TEM PRA TODO MUNDO

Andressa Urach faz vídeo e anuncia conteúdo adulto com o filho, o pai, a irmã, o ex e amigos

Na última segunda-feira (29), a ex-A Fazenda voltou a chocar a internet com o seu novo material

02.10.25 14h07

CULTURA

Aos 82 anos, Milton Nascimento é diagnosticado com demência

A família do artista começou a suspeitar de algum quadro clínico ainda no primeiro semestre de 2025

02.10.25 9h02

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02/10)?

O filme "Os Inventores" vai ao ar logo após novela "A Viagem”, na TV Globo

02.10.25 11h00

CULTURA

Espetáculo ‘Elementar’ mistura ritmos amazônicos e consciência ambiental no palco do SESI

Show traz experimentação com canos de PVC, sementes, panelas e outros materiais reaproveitados. Ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla

02.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda