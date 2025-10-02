Poliana Rocha relembra história com garoto levado por Leonardo para brincar com Zé Felipe

A influencer Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, compartilhou uma história inusitada durante entrevista ao programa Sensacional, da RedeTV!, apresentado por Daniela Albuquerque. O episódio aconteceu há 17 anos, durante uma viagem do casal a Ilhéus, na Bahia.

Segundo Poliana, o cantor se encantou com um adolescente de 15 anos que vendia chinelos na praia. Leonardo comprou os produtos e o menino passou a brincar com Zé Felipe, filho do casal, que ainda era criança na época.

Leonardo levou o garoto para casa sem falar com a mãe

A influencer contou que, ao ver a interação entre o filho e o jovem, Leonardo decidiu convidá-lo para viajar com a família. "No dia de ir embora, o Leonardo falou assim para o menino: ‘Você quer conhecer Goiânia? Ir de avião?’. E ele falou: ‘Quero’. Aí o Leonardo disse: ‘Então você vai pra minha casa’", lembrou Poliana.

Ela afirmou ter ficado surpresa com a decisão, principalmente por não terem contato prévio com a mãe do garoto. "Ele falou: ‘Não precisa não, eu ligo depois pra mainha e aviso’. E eu achando que era brincadeira. Só que na hora que a gente foi entrar no avião, o menino tava lá", disse.

Convívio gerou ciúmes e desconfortos na família

Durante a estadia em Goiânia, Poliana levou o jovem ao salão de beleza e também ao médico, após ele passar mal. No hospital, foi diagnosticado que o garoto precisava de tratamento contra vermes, custeado por ela. No entanto, o convívio começou a gerar desconfortos.

"O menino começou a me chamar de mainha… E aquilo foi me incomodando, sabe? E acho que o Zé Felipe começou a ficar um pouco enciumado", relatou. Segundo ela, o garoto passou a "ficar o dia todo deitado no sofá" e deixou de interagir com o filho.

Após um mês e meio, Poliana decidiu que era hora de encerrar a visita. "Comprei passagem, coloquei ele no voo, comprei roupa e encaminhei ele pra voltar pra Bahia", contou. Ela também afirmou que chegou a pagar pensão para a família do jovem, mesmo sem ter tido contato com a mãe.

Internautas dividem opiniões sobre a história

A repercussão da história nas redes sociais gerou opiniões divergentes. Parte do público entendeu a atitude como uma tentativa de ajudar o garoto. Outros consideraram a abordagem elitista e insensível.

"Parece que ela está falando de um cachorro", criticou uma usuária no Instagram. Outra completou: "Essa foi a conversa mais elitista que já ouvi na vida". Já alguns defenderam o casal: "O menino ficou um mês comendo do bom e do melhor, ainda recebeu pensão. Tem artista que nem foto tira com fã".

Poliana Rocha e Leonardo estão juntos desde 1995. Zé Felipe, nascido em 1998, é o único filho do casal. O cantor também é pai de Matheus Vargas e João Guilherme, de outros relacionamentos.