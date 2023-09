Pela segunda vez em Belém, Ana Cañas faz show especial com músicas de Belchior no Teatro Gasômetro

A cantora e compositora Ana Cañas apresenta neste sábado, 2, a partir das 21h, no Teatro Gasômetro em Belém, o show “Ana Cañas Canta Belchior”. O espetáculo proposto pela artista foi vencedor de Melhor Show do Ano de 2022 pela APCA - Associação Paulista dos Críticos de Arte. O projeto, iniciado durante a pandemia de Covid-19, nasceu com a ideia de uma live única e transformou-se em álbum, DVD e uma turnê integralmente dedicados à obra do compositor cearense.

Além de clássicos como “Como Nossos Pais”, “Sujeito de Sorte” e “Velha Roupa Colorida”, no repertório a artista apresenta ao público uma canção até agora inédita de Belchior, chamada “Um Rolê No Céu”, que foi dada de presente a ela pelos filhos do compositor. O show já passou por mais de 100 palcos pelo Brasil.

Vale destacar que essa é a segunda vez que a capital paraense recebe esse projeto da artista. Segundo Ana Canãs, na primeira passagem por Belém, foi emocionante. “Não esperávamos o público lindo que apareceu, muita gente! Todo mundo cantou junto e recebi muito amor do público no final, falando com as pessoas que foram ao show. Estou muito feliz de voltar à Belém, vai ser lindo novamente, tenho certeza! ”, celebrou a cantora.

Para a cantora, uma das maiores genialidades do homenageado Belchior é o dom de transcender gerações. “Em cada show que fazemos, recebemos públicos de todas as idades, classes sociais (shows gratuitos ou pagos), gêneros, tudo! É maravilhoso! Sua poesia toca o coração e faz a mente pulsar. Seus versos são motes existenciais, são bandeiras amorosas e incisivas. É um legado muito poderoso e atual”, garantiu.

Ao ser questionada sobre o repertório do show e a diversidade na obra de Belchior, Ana foi enfática. “O caminho escolhido para o repertório foi meu coração. A bússola foi o amor que tenho pelas minhas favoritas. Ele é um compositor muito profícuo, tem material vastíssimo. Então, fui escolhendo as que mais me emocionam num plano pessoal”, explicou. Ana afirmou ainda que não há como pretender emocionar alguém sem que, antes, isso aconteça com nós, intérpretes. Belchior exige entrega, verdade e catarse absolutas”, declarou.

Após as temporadas com o projeto, Ana afirmou que ressignificou seu canto, seu jeito de pensar e viver a música. “As minhas novas canções escritas versam de outra forma, mais direta e profunda. Fui abrir a caixa de pandora dos meus sentimentos mais doídos ou mais felizes. Encontrar palavras para o indizível é uma artesania outra, o aprendizado continu imenso ao interpretá-lo! É muito amor pelo artista e também pelo ser humano, Antônio Carlos Belchior”, concluiu a artista.

Quem também está ansiosa para o show é a empresária, Fernanda Magno, fã de Ana Canãs e Belchior, a paraense verá pela primeira vez sua cantora preferida entoando as canções marcantes de seu compositor preferido. “Na primeira vez que ela veio, eu não estava em Belém e fiquei muito triste de perder essa oportunidade. Mas dessa vez deu certo e eu já garantir minha entrada para esse espetáculo”, celebrou a empresária.

Trajetória

Ana Paula Hipólito Cañas nasceu em São Paulo, é cantora e compositora descendente de espanhóis. Formou-se em Artes Cênicas pela Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA-USP). Estreou em 2007 no cenário musical brasileiro com o lançamento do álbum Amor e Caos (Sony Music), que traz as primeiras composições autorais de Ana e uma versão para a canção "Coração Vagabundo", de Caetano Veloso, que integrou a trilha sonora da novela Beleza Pura, da Rede Globo.

O álbum de estréia foi muito elogiado pela crítica especializada, considerando Ana a grande revelação musical do ano. Em 2008, participou da edição do programa Som Brasil Cazuza, exibido pela mesma emissora e concorreu ao Prêmio Multishow 2008, na categoria 'Revelação".

Agende-se

“Ana Cañas Canta Belchior”

Data: 02/09

Hora: 21h

Local: Teatro Gasômetro (Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás)