Parageek Date traz exposição de colecionáveis e atividades sobre o mundo pop

Os fãs da cultura pop têm um local especial para visitar neste domingo (15), a feira Parageek Date no Café com Arte. O evento reunirá uma exposição de colecionáveis de diversos personagens de quadrinhos, animes, filmes e jogos, além de diversas atividades para os visitantes como gincanas, competições de videogames, desfile de cosplays e venda de produtos. O evento é gratuito e aberto ao público das 11h às 18h. O intuito do evento é abarcar principalmente as famílias unindo gerações de fãs geek.

De acordo com Luciano Gomes, o organizador da exposição de colecionáveis e um dos coordenadores do ParaGeek, estarão expostos aproximadamente dez action figures de personagens de diferentes animes, seriados, filmes e games. “Neste domingo, vamos levar de tudo um pouco. Na minha coleção tenho cerca de 550 colecionáveis no total. Uma mistura que tem heróis da Marvel, DC, animes como Dragon Ball, além de Jaspion, Giraya, Tunder Cats e muitos outros”, conta. Dentre os objetos em exposição estão capacetes do Homem de Ferro, do Pantera Negra e o martelo do Thor, heróis da Marvel que ficaram extremamente populares devido o sucesso dos filmes da Disney no cinema.

O ParaGeek Date terá ainda 20 estandes com venda de todos os tipos de produtos como roupas, action figures, quadrinhos, canecas e outras coisas. “A cultura pop geek teve um boom lá atrás e não tem um dia específico para acabar. Todo ano temos novas histórias em quadrinho adaptadas ao cinema, novos filmes de super-heróis da Marvel e DC. A receptividade continua muito grande para as pessoas, tanto para quem vende, quanto para quem compram objetos em um evento desse tipo”, revela.

O encontro é um preparativo para a grande feira Parageek Day 2023, que ocorrerá em abril, na Universidade Maurício de Nassau (Uninassau), localizada na avenida Gentil Bitencourt, em Batista Campos. Apesar dos dez anos de existência, o ParaGeek chegará à quinta edição em 2023. Desta vez o tema será o personagem Mário, mascote da empresa de games Nintendo e um dos mais conhecidos do universo dos videogames do mundo. Mário será tema do evento paraense devido ao lançamento do novo filme do encanador italiano.

Outro coordenador do evento, Eduardo Sousa, de 33 anos, adianta que espera uma ampla participação do público. “A expectativa de público é alta, com rotatividade. As pessoas estarão indo e vindo. Acredito que dê mais ou menos umas mil pessoas, porque estamos no período de férias”, aguarda. O horário de 11h às 18h foi escolhido pelas experiências anteriores demonstrarem que esse é o período de maior movimentação.

O ParaGeek está retomando as atividades para isso tem feito eventos voltados para diferentes faixas etárias. No final do ano passado, o grupo realizou a balada ParaGeek Night. “A gente está retornando com grandes eventos. O nosso é de meio porte. Estamos retornando com Pará Geek Day. A expectativa é retornar com o mesmo nome e trabalhar com vários segmentos dentro do mundo geek. Vamos anunciar novidades durante o evento deste domingo”, declarou Eduardo.

SERVIÇO - Feira ParaGeek Date

Data: Domingo (15)

Horário: 11h às 18h

Local: Café com Arte, na travessa Rui Barbosa nº 1437, bairro Nazaré.